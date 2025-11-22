Logo

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

Tanjug

22.11.2025

10:49

Foto: Unsplash

U američkoj saveznoj državi Vašington zabilježen je prvi smrtni slučaj od ptičijeg gripa, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Kako je navedeno, muškarac iz te države preminuo je od rijetkog soja ptičijeg gripa, a rizik od širenja epidemije je nizak.

Stariji muškarac sa postojećim zdravstvenim problemima, liječen je od simptoma ptičijeg gripa soja H5N5 kao prva poznata osoba zaražena tim tipom virusa, prenosi En-bi-si Njuz.

Ranije ovog mjeseca, američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti izdali su saopštenje o aktivnim infekcijama u kojem se navodi da nema informacija koje bi ukazivale na to da je "rizik po javno zdravlje povećan zbog ovog slučaja infekcije virusom H5N5.

virus

Ptičiji grip

Komentari (0)
