Lavrov: OHR glavni izvor nestabilnosti u BiH

SRNA

14.12.2025

08:46

Лавров: ОХР главни извор нестабилности у БиХ
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Hitno i bezuslovno zatvaranje OHR-a je prvi korak ka normalizaciji u BiH, jer je postojanje jednog takvog kolonijalnog instrumenta u suverenoj državi nezamislivo, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Lavrov je istakao da je OHR postao jedan od glavnih izvora nestabilnosti u BiH, te da je postojanje takvog kolonijalnog instrumenta u državi članici UN u 21. vijeku nezamislivo.

On je naglasio da je davno došlo vrijeme da narodi BiH steknu istinski suverenitet i nezavisnost, da sami odrede svoju budućnost, sudbinu svoje države.

"Zapadnjaci čine sve što mogu da se suprotstave ukidanju spoljne uprave", naveo je Lavrov u kolumni u listu "Politika".

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov otkrio šta je nestalo nakon sastanka Zelenskog sa Evropljanima

Podsjetio je da je OHR zamišljen kao pomoćni mehanizam za međunarodni nadzor civilnih aspekata rješenja, ali se postepeno pretvorio u marionetsku strukturu koja omogućava zapadnim lutkarima da se gotovo neograničeno miješaju u unutrašnje poslove.

"Umjesto svoje direktne dejtonske funkcije olakšavanja dijaloga između strana, visoki predstavnici, svi koji predstavljaju zapadnu zajednicu, vrše pravno nasilje nad suverenom zemljom. Oni namjerno izazivaju unutrašnje političke turbulencije kako bi opravdali potrebu za održavanjem protektorata nad BiH", istakao je Lavrov.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Evropa želi prekid vatre kako bi se "odmorili" i ponovo započeli konflikt

Istovremeno, dodao je, odgovornost za kriznu situaciju se prebacuje na Republiku Srpsku bez dokaza.

Prema njegovim riječima, maske su konačno pale nakon tajnog "imenovanja" penzionisanog njemačkog političara Kristijana Šmita na mjesto visokog predstavnika, čak i bez pokušaja da se poštuje barem privid zakonitosti, kršeći sve procedure.

"Sasvim u skladu sa ozloglašenim `poretkom zasnovanim na pravilima`. Pravno beznačajne `rezolucije' samoproglašenog visokog predstavnika, koji nema mandat Savjeta bezbjednosti UN, protivrječe demokratskim principima i nanose nepopravljivu štetu unutarbosanskom dijalogu", naglasio je Lavrov.

Sergej Lavrov

OHR

BiH

Dejtonski sporazum

