Policijski čas u dijelovima Tajlanda ugroženim borbama sa Kambodžom

Izvor:

Tanjug

14.12.2025

08:33

Полицијски час у дијеловима Тајланда угроженим борбама са Камбоџом

U dijelovima Tajlanda koji su ugroženi borbama sa Kambodžom danas je uveden policijski čas, prenijeli su danas mediji.

Policijski čas je proglašen u provinciji Trat na jugoistoku zemlje u jeku borbi koje su se proširile na priobalna područja u pograničnom pojasu, dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp saopštio da su se dvije strane saglasile da obustave sukobe, prenosi Rojters.

Neprijateljstvo između ove dvije zemlje traje otkako je jedan kambodžanski vojnik poginuo u majskom okršaju, što je pokrenulo raseljavanje stotine hiljada ljudi sa obje strane granice.

''Kambodža je ponovo u subotu potvrdila svoju otvorenost za prekid vatre'', rekao je portparol tajlandskog ministarstva odbrane kontraadmiral Surasant Kongsiri na konferenciji za novinare u Bangkoku nakon što je objavio uvođenje policijskog časa.

Тајланд, тајфун, олуја

Svijet

Broj žrtava ciklona u Šri Lanki dostigao 643

On je rekao da je i Tajland otvoren za diplomatsko rješenje, ali Kambodža mora da prekine sa napadima prije početka pregovaračkog procesa.

Tajlandske snage su u subotu saopštile da su uništile most koji je Kambodža koristila za isporuku teškog naoružanja i druge opreme u region i pokrenule operaciju protiv jedinica kambodžanske artiljerije u priobalnoj provinciji Koh Kong, dok je Kambodža optužila Tajland za napad na civilnu infrastrukturu.

Tajlandski policijski čas obuhvata pet okruga provincije Trat koje se nalaze pored Koh Konga, ne računajući turistička ostrva Koh Čang i Koh Kud.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Svijet

Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

Vojska je prethodno uvela policijski čas u istočnoj provinciji Sakeo, koji je i dalje na snazi.

Tajland i Kambodža su od ponedjeljka razmijenili vatru iz teškog naoružanja na više tačaka duž svoje granice duge 817 kilometara.

