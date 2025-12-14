Broj žrtava ciklona u Šri Lanki dostigao 643

Broj žrtava ciklona Ditva, koji je pogodio Šri Lanku, dostigao je 643, saopštio je Centar za upravljanje katastrofama.

Kako se navodi, ukupan broj ljudi pogođenih ciklonom porastao je na 2,2 miliona, a 1,7 miliona ljudi je teško pogođeno, prenio je portal "Dailumirror.lk".

Generalni direktor Centra Sampat Kotuvegoda rekao je da je približno 495.000 porodica pogođeno ciklonom i njegovim posljedicama.

Kao nestalo se i dalje vodi 211 ljudi, na osnovu izveštaja dobijenih od Kancelarija za koordinaciju okruga.

Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju u područjima pogođenim klizištima i drugim područjima pogođenim katastrofama.

Kotuvegoda je napomenuo da, iako su neki stanovnici odbili da napuste pogođena mjesta, vlada nema planove da ih prisilno evakuiše.

Kako kaže, određeni broj raseljenih lica trenutno se nalazi kod rođaka, a ne u formalnim centrima za pomoć.