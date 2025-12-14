Logo
Broj žrtava ciklona u Šri Lanki dostigao 643

Tanjug

14.12.2025

08:10

0
Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643
Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Broj žrtava ciklona Ditva, koji je pogodio Šri Lanku, dostigao je 643, saopštio je Centar za upravljanje katastrofama.

Kako se navodi, ukupan broj ljudi pogođenih ciklonom porastao je na 2,2 miliona, a 1,7 miliona ljudi je teško pogođeno, prenio je portal "Dailumirror.lk".

Generalni direktor Centra Sampat Kotuvegoda rekao je da je približno 495.000 porodica pogođeno ciklonom i njegovim posljedicama.

Тајланд-поплаве

Svijet

U poplavama u Indoneziji, Šri Lanki, Tajlandu i Maleziji 1.400 mrtvih, akcija spasavanja u toku

Kao nestalo se i dalje vodi 211 ljudi, na osnovu izveštaja dobijenih od Kancelarija za koordinaciju okruga.

Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju u područjima pogođenim klizištima i drugim područjima pogođenim katastrofama.

Поплава вода водостај

Svijet

Poplave i klizišta odnijeli 56 života

Kotuvegoda je napomenuo da, iako su neki stanovnici odbili da napuste pogođena mjesta, vlada nema planove da ih prisilno evakuiše.

Kako kaže, određeni broj raseljenih lica trenutno se nalazi kod rođaka, a ne u formalnim centrima za pomoć.

Šri Lanka

Poplave

prirodna katastrofa

ciklon

žrtve

