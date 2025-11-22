Skrivao mrtvu majku i tri godine primao njenu penziju

Italijan (57) tri godine je uspijevao da prima penziju svoje preminule majke tako što je njeno tijelo skrivao u podrumu i pretvarao se da je žena i dalje živa!

Niko ništa čudno nije primijetio – ni italijanske socijalne službe, ni komšije, ni opština, prenose italijanski mediji...

Bizaran plan propao zbog lične karte

Njegov bizaran plan je pukao kada je otišao u opštinu prerušen u babu, kako bi mrtvoj majci obnovio ličnu kartu. Tada je jezivo klupko prevare počelo da se odmotava.

Ispostavilo se da je starica iz opštine Borgo Virgiljo preminula još 2022. godine, ali da sin smrt nije prijavio vlastima, već je sakrio tijelo kako bi mogao da uzima njenu penziju.

Tijelo nesrećne starice sakrio je u podrumu porodične kuće i nastavio da živi sasvim normalno, kao da se ništa nije dogodilo.

Ko zna koliko bi sin još uzimao penziju da lična karta preminule starice nije istekla.

Bez tog dokumenta bilo je nemoguće završiti administrativne procedure potrebne za isplatu penzije.

Smjelo i apsurdno rješenje

Zatečen problemom muškarac je smislio rješenje koje je bilo podjednako smjelo i apsurdno - prerušen u majku otišao je u opštinu da sam obnovi njene dokumente.

On je u zgradu opštine ušetao obučen u elegantnu haljinu, sa perikom i šminkom da liči na osamdesetogodišnju ženu. Nespretna strategija srećom nije zavarala zaposlene.

Osoblje matične ga je jednostavno zamolilo da se vrati u "prikladnijoj" odjeći, ali kada se pojavio drugi put, lokalna policija ga je već čekala.

Otkriće u Podrumu

Kratka istraga otkrila je istinu. Službenici su otišli do kuće muškarca i otkrili mumificirano tijelo njegove majke u podrumu.

Tijelo je prebačeno u mrtvačnicu bolnice u Mantovi na pregled.

Muškarac se sada tereti za prikrivanje tijela i zloupotrebu socijalnih davanja.

Ovaj slučaj, vrijedan filmskog scenarija, šokirao je miran grad od 15.000 stanovnika.

Istražitelji sada pokušavaju da rekonstruišiu tri godine tokom kojih je muškarac uspijevao da održi iluziju da je njegova majka i dalje živa, prenosi Telegraf.