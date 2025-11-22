Logo

Autobus pun putnika sletio u jarak

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

15:03

Komentari:

0
Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

Deset osoba je prevezeno u bolnicu nakon što je autobus sa 45 do 65 putnika sletio jutros s puta u Švedskoj i upao u jarak, saopštila je švedska policija.

Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen, prenio je SVT.

Јокић-Никола-29092025

Košarka

Jokić objasnio šta je kumovalo pobjedi

Nesreća se dogodila jutros u 7.45 časova, a na teren je upućen veliki broj spasilačkih ekipa, policije i Hitne pomoći.

Jedna osoba je bila zarobljena u autobusu prije nego što je izvučena tokom akcije spasavanja.

Više putnika je zadobilo lakše povrede.

Bolnica u Likseleu i Univerzitetska bolnica Norland proglasile su vanredno stanje kako bi prihvatile povrijeđene.

Аутопут Добој

Republika Srpska

Stanarević za ATV: Sve trake prohodne, nije bilo udesa na autoputu

– Bolnica Liksele je aktivirala krizni protokol i priprema se za prijem pacijenata – rekla je predstavnica regionalnih vlasti Petra Olgarson.

Autobus je vršio usluge čarter prevoza za finsku kompaniju “Saaga Travel”.

Prema policijskom saopštenju, među putnicima u autobusu nema djece.

Косовска улица на Лаушу

Banja Luka

U banjalučkom naselju prošlogodišnji problem još traje

Prema izvještajima sa terena, u regionu je jutros pao snijeg i putevi su bili klizavi, pa se sumnja da je autobus proklizao zbog leda na putu.

Podijeli:

Tagovi:

autobus

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Hronika

Braća osumnjičena za silovanje d‌ječaka: Isplivali novi detalji horora u Tuzli

50 min

0
Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Savjeti

Samo ovu stvar uradite i vaše cijevi se neće zalediti tokom zime

55 min

0
Додик са Вучићем: Настављамо да чувамо јединство српског народа, стабилност и снагу Српске и Србије

Republika Srpska

Dodik sa Vučićem: Nastavljamo da čuvamo jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i snagu Srpske i Srbije

1 h

2
Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

Tenis

Bivši trener Novaka Đokovića dobio dijete u 58. godini

1 h

0

Više iz rubrike

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

Svijet

Medvedev odgovorio Zelenskom: Krvavi kijevski klovn

1 h

0
Katolički sveštenik

Svijet

Papa prihvatio ostavku španskog biskupa nakon optužbi za seksualno zlostavljanje

1 h

0
Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

Svijet

Stravične poplave pogodile Sjevernu Makedoniju: Domaćinstva pod vodom

2 h

0
Ухапшен бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро

Svijet

Uhapšen bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner