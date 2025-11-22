Autobus pun putnika sletio u jarak

Deset osoba je prevezeno u bolnicu nakon što je autobus sa 45 do 65 putnika sletio jutros s puta u Švedskoj i upao u jarak, saopštila je švedska policija.

Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen, prenio je SVT.

Nesreća se dogodila jutros u 7.45 časova, a na teren je upućen veliki broj spasilačkih ekipa, policije i Hitne pomoći.

Jedna osoba je bila zarobljena u autobusu prije nego što je izvučena tokom akcije spasavanja.

Više putnika je zadobilo lakše povrede.

Bolnica u Likseleu i Univerzitetska bolnica Norland proglasile su vanredno stanje kako bi prihvatile povrijeđene.

– Bolnica Liksele je aktivirala krizni protokol i priprema se za prijem pacijenata – rekla je predstavnica regionalnih vlasti Petra Olgarson.

Autobus je vršio usluge čarter prevoza za finsku kompaniju “Saaga Travel”.

Prema policijskom saopštenju, među putnicima u autobusu nema djece.

Prema izvještajima sa terena, u regionu je jutros pao snijeg i putevi su bili klizavi, pa se sumnja da je autobus proklizao zbog leda na putu.