Autobus pun putnika sletio u jarak

22.11.2025
Deset osoba je prevezeno u bolnicu nakon što je autobus sa 45 do 65 putnika sletio jutros s puta u Švedskoj i upao u jarak, saopštila je švedska policija.
Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen, prenio je SVT.
Nesreća se dogodila jutros u 7.45 časova, a na teren je upućen veliki broj spasilačkih ekipa, policije i Hitne pomoći.
Jedna osoba je bila zarobljena u autobusu prije nego što je izvučena tokom akcije spasavanja.
Više putnika je zadobilo lakše povrede.
Bolnica u Likseleu i Univerzitetska bolnica Norland proglasile su vanredno stanje kako bi prihvatile povrijeđene.
– Bolnica Liksele je aktivirala krizni protokol i priprema se za prijem pacijenata – rekla je predstavnica regionalnih vlasti Petra Olgarson.
Autobus je vršio usluge čarter prevoza za finsku kompaniju “Saaga Travel”.
Prema policijskom saopštenju, među putnicima u autobusu nema djece.
Prema izvještajima sa terena, u regionu je jutros pao snijeg i putevi su bili klizavi, pa se sumnja da je autobus proklizao zbog leda na putu.
