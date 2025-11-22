Uhapšen bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro priveden je u federalni policijski pritvor, rekao je Rojtersu njegov advokat.

Bolsonarov advokat nije naveo razlog za pritvaranje.

Bivši predsjednik osuđen je u septembru na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja puča da bi ostao na vlasti nakon što je izgubio izbore 2022. godine od ljevičarskog kandidata Luiza Injasija Lule da Silve.

Bolsonaro je proveo više od 100 dana u strogom kućnom pritvoru zbog kršenja mjera predostrožnosti u posebnom slučaju zbog navodnog pozivanja SAD da se umiješaju da bi se zaustavio krivični postupak protiv njega.

Američki predsjednik Donald Tramp, koji je bio prijateljski nastrojen prema Bolsonaru dok su obojica bila na funkciji, nazvao je ovaj slučaj "lovom na vještice".

Tramp je uveo sankcije sudiji koji je nadgledao slučaj i carinu od 50 odsto na uvoz više brazilskih proizvoda u SAD.