Folksvagen otpušta čak 25.000 zaposlenih

22.11.2025

13:54

Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

Njemački automobilski gigant Folksvagen dogovorio je oko 70 odsto planiranog smanjenja od ukupno 35.000 radnih mesta do 2030. godine.

Od kraja 2023. do danas broj zaposlenih je smanjen za više od 11.000.

Glavni izvršni direktor Folksvagena Tomas Šefer izjavio je da su troškovi fabrika u Volfsburgu, Emdenu i Cvikauu smanjeni u prosjeku za gotovo 30 odsto.

"Ukinut je jedan od tri upravna odbora unutar brenda, što omogućava brže donošenje odluka", naglasio je Šefer, dodajući da su ugovori o konkretnim lokacijama za sve njemačke pogone potpisani zajedno sa radničkim savjetom.

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Da li stiže razvedravanje? Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

Do kraja decenije, gotovo četvrtina od 130.000 radnih mesta na deset njemačkih lokacija biće ukinuta na društveno odgovoran način.

"Prisilna otpuštanja su isključena, a smanjenje broja zaposlenih biće ostvareno prije svega kroz prijevremeno penzionisanje i otpremnine", rekao je Šefer.

U tu svrhu kompanija je dodatno proširila program djelimičnog penzionisanja i nudi otpremnine mlađim zaposlenima koji dobrovoljno odluče da napuste kompaniju, piše Feniks.

Otkaz

Folksvagen

