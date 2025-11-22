Logo

Veći dio Banjaluke dobio električnu energiju

22.11.2025

13:45

Komentari:

0
Већи дио Бањалуке добио електричну енергију
Foto: ATV

Veći dio Banjaluke dobio je električnu energiju koja je nestala usljed kvara na dalekovodu "Elektroprenosa BiH".

Iz "Elektrokrajine" su saopštili da su njihove ekipe uspjele da prespoje veći dio grada koji je ostao bez struje, od Bočca do Banjaluke /dijelovi Centra, Kočićevog vijenca, Paprikovca i Petrićevca/, kao i cijelo područje od Lauša i Saračice do rejona Bronzanog Majdana.

Svi oni sada imaju električnu energiju, kažu iz "Elektrokrajine".

Бањалука, вријеме, снијег

Banja Luka

Oglasila se "Elektrokrajina": Više banjalučkih ulica bez struje, sve ekipe na terenu

Iz ovog preduzeća saopšteno je ranije da snijeg izaziva prekide u snabdijevanju električnom energijom na području Banjaluke i drugih krajiških opština, te da su njihove terenske ekipe angažovane na otklanjanju kvarova.

Najviše kvarova na srednjonaponskoj mreži bilježi se na višim prigradskim i seoskim područjima Banjaluke, zatim Prnjavora, Čelinca, Kotor Varoša, Kneževa, Mrkonjić Grada, Šipova, Jezera, Ribnika, Kupresa, Istočnog Drvara, Petrovca-Drinića i Krupe na Uni.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

Banjaluka

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

Banja Luka

Oglasila se "Elektrokrajina": Više banjalučkih ulica bez struje, sve ekipe na terenu

2 h

0
Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке

Banja Luka

Snijeg okovao pojedine dijelove Banjaluke

2 h

0
Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег

Banja Luka

Zimska idila: Banjaluku prekrio snijeg

7 h

1
Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Banja Luka

Temperature sve niže, a grijanja nigdje: Banjalučani poručuju da im je dosta opravdanja

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner