Veći dio Banjaluke dobio električnu energiju

Veći dio Banjaluke dobio je električnu energiju koja je nestala usljed kvara na dalekovodu "Elektroprenosa BiH".

Iz "Elektrokrajine" su saopštili da su njihove ekipe uspjele da prespoje veći dio grada koji je ostao bez struje, od Bočca do Banjaluke /dijelovi Centra, Kočićevog vijenca, Paprikovca i Petrićevca/, kao i cijelo područje od Lauša i Saračice do rejona Bronzanog Majdana.

Svi oni sada imaju električnu energiju, kažu iz "Elektrokrajine".

Banja Luka Oglasila se "Elektrokrajina": Više banjalučkih ulica bez struje, sve ekipe na terenu

Iz ovog preduzeća saopšteno je ranije da snijeg izaziva prekide u snabdijevanju električnom energijom na području Banjaluke i drugih krajiških opština, te da su njihove terenske ekipe angažovane na otklanjanju kvarova.

Najviše kvarova na srednjonaponskoj mreži bilježi se na višim prigradskim i seoskim područjima Banjaluke, zatim Prnjavora, Čelinca, Kotor Varoša, Kneževa, Mrkonjić Grada, Šipova, Jezera, Ribnika, Kupresa, Istočnog Drvara, Petrovca-Drinića i Krupe na Uni.