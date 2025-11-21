Izuzetno sjajne vijesti za sve ljubitelje kafe

Izvor:
ATV
21.11.2025
18:51

Globalne cijene kafe naglo su pale u petak nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ukinuo carine od 40 odsto na uvoz brazilskih poljoprivrednih proizvoda.
Maloprodajne cijene kafe u SAD porasle su godišnje za 40 posto u septembru, dijelom zbog carina.
Rast cijena hrane glavni je faktor koji je doveo do pada Trampove popularnosti na najniži nivo od njegovog povratka na vlast, pokazalo je istraživanje Rojtersa/Ipsosa.
Trampova odluka, preko noći, dolazi nakon sličnog naloga objavljenog prošlog petka za ukidanje carina na kafu i desetina drugih proizvoda.
Brazil, vodeći proizvođač kafe, snabdijeva Sjedinjene Države, najvećeg svjetskog potrošača kafe, s oko trećinom svojih zrna.
U 12.38 po GMT, cijena arabika kafe na berzi ICE, koja se koristi kao standard za cijene kafe u svijetu, pala je za 4,4 odsto i iznosila je oko sedam dolara po kilogramu.
Ranije tokom dana cijena je naglo pala više od šest odsto, što je najniži nivo u posljednja dva mjeseca.
Cijena robusta kafe, koja se uglavnom koristi za instant kafu, pala je za 4,2 odsto i iznosila je 4.438 dolara po metričkoj toni, dok je ranije tokom dana pala za osam odsto.
