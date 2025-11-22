Vinarije iz Srpske na Vinskoj viziji Otvorenog Balkana

Na Međunaronom sajmu "Vinska vizija Otvorenog Balkana" učestvuje osam vinarija i šest destilerija iz Republike Srpske, među kojima su vina "Vukoje" iz Hercegovine i "Djedova rakija" iz Laktaša, ali i proizvodi manjih proizvođača poput "Potkozarja" iz Prijedora.

Predsjednik Udruženja vinara Republike Srpske i BiH Radovan Vukoje kaže da je ovo najreferentniji regionalni sajam na kojem učestvuju vinari iz cijelog svijeta i da je ponosan što su vinari iz Hercegovine od početka dio toga.

"Podrumi `Vukoje` su prisutni sa svojim vinima koja su osvojila više od 1.000 različitih priznanja na svjetskim najvećim sajmovima. Izložili smo i vina koja su ove godine ocjenjena kao najbolja u regionu, kao što je Carsko vino, koje je osvojilo najviše ocjene", rekao je Vukoje novinarima iz Republike Srpske.

Posjetiocima su predstavljena i maslinova ulja podruma "Vukoje", koja su početkom godine osvojila dvije zlatne medalje u Njujorku, zatim destilati od grožđa, ali i turistički potencijal Republike Srpske kroz Vinski put Hercegovine.

Vukoje je uvjeren da će štand i ove godine imati veliki broj posjetilaca iz cijelog svijeta.

Brend "Djedova rakija" iz Laktaša prisutan je već treću godinu zaredom na "Vinskoj viziji Otvorenog Balkana". Ove godine predstavljeni su "Djedova šljivovica", "Djedova viljamovka" i "Djedova jabuka", ali i različiti likeri.

Direktor prodaje Dejan Šikanja smatra da učešće na sajmu utiče na veću prepoznatljivost brenda kao i sve veću porast prodaje.

"Mi smo u Republici Srpskoj i BiH vodeći brend u vrhunskim rakijama i najprodavaniji. Izvozi se u Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju i Njemačku, ali i u Australiju i Kinu, a u pregovorima smo za Ameriku i Kanadu", pojasnio je Šikanja.

Više vinarija i destilerija iz Republike Srpske predstavilo se na sajmu uz pomoć Privredne komore Republike Srpske, među kojima i "Stara Hercegovačka kuća – Darovi Hercegovine", koja sa područja Trebinja predstavlja vinarije "Đordan", "Dostić" i "Berak".

Davorin Danilović iz "Stare Hercegovačke kuće" rekao je da su ove vinarije predstavila ponudu raznovrsnih sorti vina, od autohtone sorte Žilavke koja "traži sunce, kamen i vodu", preko Vranca i Merlota, do francuskih sorti vina.

Srđan Zrilić iz vinarije "Jungić" iz Čelinca smatra da bi svaka svaka vinarija trebalo da se pojavi na ovom sajmu.

"Mi smo vodeća vinarija u sjevernom dijelu BiH, u Republici Srpskoj i dolazimo da pokažemo šta može da da banjalučki dio i od internacionalnih i od autohtonih sorti", kaže Zrilić.

Prvi put na sajmu je porodična destilerija "Potkozarje", a njena predstavnica Nataša Bukelja uvjerena je da je za takvu malu destileriju, učešće na ovakvom svjetskom događaju odskočna daska za pozicioniranje na tržištu.

Oni su na sajmu predstavili brendi "Belijer" koji se, kaže Bukelja, radi od devet vrsta autohtonih sorti jabuke potkozarskog kraja, gdje se duplom destilacijom i odležavanjem u hrastovim buradima dobija konačan proizvod spakovan u modernu ambalažu sa etiketom koju su radili studenti Univerziteta u Banjaluci.

Na Sajmu su se predstavili i podrum Manastira Tvrdoš, vinarije "Vera" iz Trebinja, "Pajić" iz Brčkog, kao i destilarije "Nibla" iz Laktaša, "Štrbac" iz Banjaluke, "Epoha" iz Lopara i "Paljanka".