Vozi se jednom trakom: Otežan saobraćaj na putu Doboj-Stanari

22.11.2025

13:06

Snijeg otežava odvijanje saobraćaja na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj, a na putu Doboj-Stanari u Ostružnji zaglavljeno je teretno vozilo zbog čega se vozi jednom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Preko prevoja Koprivnica na putu Bugojno-Kupres saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog oborenog stabla, a obustava saobraćaja je i na dionici Sarajevo-Trnovo u mjestu Oglavak zbog zaglavljenog vangabaritnog teretnjaka.

Otežano se vozi i na putevima Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Mliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Kotor Varoš-Kneževo, preko Borja na putu Teslić-Kotor, Šipovo-Novo Selo, preko Rostova na putu Bugojno-Novi Travnik, preko Makljena na putu Prozor-Gornji Vakuf, preko Rogoja od Sarajeva prema Foči i preko Romanije od Sarajeva prema Rogatici.

Društvo

Totalno obustavljen saobraćaj: Popriječila se se tri dampera

Obustava za teretni saobraćaj je preko Romanije, Rogoja, kroz Ripački klanac, preko Laništa, Oštrelja, Karaule.

U tunelu Karaula na putu Žepče-Maglaj otežano se vozi zbog dva zaglavljena teretna motorna vozila.

AMS-a, zbog snježnih padavina, apeluje da vozači kamiona sa prikolicom i šleperi koriste zimsku opremu preko prevoja Komar /Donji Vakuf-Travnik/.

