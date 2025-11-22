Logo

Totalno obustavljen saobraćaj: Popriječila se se tri dampera

Izvor:

ATV

22.11.2025

12:45

Komentari:

0
Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера
Foto: Ustupljena fotografija

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo popriječila su se tri dampera zbog čega je na ovoj dionici puta saobraćaj totalno obustavljen.

Jak snijeg koji tokom noći i jutra pada u Srpskoj otežava saobraćaj i kretanje građana.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu.

Снијег у Бањалуци

Banja Luka

Snijeg okovao pojedine dijelove Banjaluke

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Trnovo

saobraćaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руски стручњаци представили најнапредније методологије у настави

Društvo

Ruski stručnjaci predstavili najnaprednije metodologije u nastavi

3 h

0
Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

Društvo

Dragoslav je najstariji učitelj u Srpcu, opismenio više od 40 generacija đaka

5 h

0
Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра

Društvo

Stižu obilne padavine, očekuje se snijeg o do pola metra

6 h

0
Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

Društvo

Hrabri Dušan Pavičar iz Trna putuje u Tursku na liječenje

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner