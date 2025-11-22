Totalno obustavljen saobraćaj: Popriječila se se tri dampera

Izvor:
ATV
22.11.2025
12:45
Komentari:0
Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo popriječila su se tri dampera zbog čega je na ovoj dionici puta saobraćaj totalno obustavljen.
Jak snijeg koji tokom noći i jutra pada u Srpskoj otežava saobraćaj i kretanje građana.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu.
Banja Luka
Snijeg okovao pojedine dijelove Banjaluke
Društvo
3 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Trenutno na programu