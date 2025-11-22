Totalno obustavljen saobraćaj: Popriječila se se tri dampera

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo popriječila su se tri dampera zbog čega je na ovoj dionici puta saobraćaj totalno obustavljen.

Jak snijeg koji tokom noći i jutra pada u Srpskoj otežava saobraćaj i kretanje građana.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu.