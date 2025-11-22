Mladić ubijen iza kioska, pokrenuta akcija "Vihor 3"

Mladić (25) pronađen je mrtav danas iza kioska na Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

On, prema informacijama srpskih medija, ima vidnu povredu glave.

Očevici za Telegraf kažu da su se usred bijela dana čuli pucnji.

Radnica kioska je ispričala je da je od‌jeknuo jak pucanj, koji ju je uplašio pa je morala da zaključa kiosk i da se sakrije.

Prema saznanjima medija, na snazi je akcija "Vihor 3" za teritoriju Novi Beograd i Zemun.

Očevici za Telegraf kažu da su čuli pucnje, ali da nisu vid‌jeli počinioca.

Kako saznaje reporterka na licu mjesta, sve se najverovatnije odigralo kod ulaza u obližnju zgradu, a iza trafike.