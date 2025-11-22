Mladić ubijen iza kioska, pokrenuta akcija "Vihor 3"

Izvor:
Telegraf
22.11.2025
12:30
Komentari:0
Mladić (25) pronađen je mrtav danas iza kioska na Bulevaru Arsenija Čarnojevića.
On, prema informacijama srpskih medija, ima vidnu povredu glave.
Očevici za Telegraf kažu da su se usred bijela dana čuli pucnji.
Radnica kioska je ispričala je da je odjeknuo jak pucanj, koji ju je uplašio pa je morala da zaključa kiosk i da se sakrije.
Prema saznanjima medija, na snazi je akcija "Vihor 3" za teritoriju Novi Beograd i Zemun.
Hronika
Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli
Očevici za Telegraf kažu da su čuli pucnje, ali da nisu vidjeli počinioca.
Kako saznaje reporterka na licu mjesta, sve se najverovatnije odigralo kod ulaza u obližnju zgradu, a iza trafike.
Najnovije
Najčitanije
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Trenutno na programu