Logo

Mladić ubijen iza kioska, pokrenuta akcija "Vihor 3"

Izvor:

Telegraf

22.11.2025

12:30

Komentari:

0
Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"
Foto: Tanjug/AP

Mladić (25) pronađen je mrtav danas iza kioska na Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

On, prema informacijama srpskih medija, ima vidnu povredu glave.

Očevici za Telegraf kažu da su se usred bijela dana čuli pucnji.

Radnica kioska je ispričala je da je od‌jeknuo jak pucanj, koji ju je uplašio pa je morala da zaključa kiosk i da se sakrije.

Prema saznanjima medija, na snazi je akcija "Vihor 3" za teritoriju Novi Beograd i Zemun.

Дом пензионера Тузла

Hronika

Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli

Očevici za Telegraf kažu da su čuli pucnje, ali da nisu vid‌jeli počinioca.

Kako saznaje reporterka na licu mjesta, sve se najverovatnije odigralo kod ulaza u obližnju zgradu, a iza trafike.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ближи се крај лажним боловањима

Srbija

Bliži se kraj lažnim bolovanjima

5 h

0
Вода ријека

Srbija

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

1 d

0
Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих

Srbija

Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

1 d

0
У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Srbija

U pojedinim dijelovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner