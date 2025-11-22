Priveden Aca Lukas, policija mu prekinula nastup: ''Ajde, puštajte čovjeka''

Aca Lukas sinoć je imao nastup u makedonskom gradu Kavadarci, koji je prekinut zbog intervencije policije.

Kako prenose makedonski mediji, očekivalo da će se pjevač vratiti na scenu, ali do toga nije došlo.

Tim povodom oglasila se i makedonska policija i otkrila da je nastup prekinut jer nisu posjedovali radnu dozvolu.

"Dana 22. novembra 2025. u 00.10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. (57) iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci od‌jeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove "Jug" zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom inspekcijom rada i Upravom za javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po člani 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija ga je sprovela u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gd‌je mu je izrečena novčana kazna", stoji u saopštenju, prenosi Nova.

Tim povodom oglasio se i njegov menadžer Saša Mirković.

On je otkrio detalje nemilog događaja. Kako navodi Saša Mirković, sprovođenje ovog postupka nad Acom Lukasom je izazvalo gnjev Lukasovih fanova, koji su u velikom broju došli da uživaju u nastupu muzičke zvijezde, piše Kurir.

"Ajde, puštajte čovjeka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvijezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima", istakao je Saša Mirković, te nastavio:

"Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sikiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji", poručio je Saša Mirković.

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvijezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice bijesni zbog hapšenja pevača.

Okupljeni fanovi sve vrijeme stoje ispred zgrade policije, skandiraju Lukasovo ime i glasno mu pružaju podršku. Poručuju da neće otići dok se, kako kažu, ne ispravi nepravda koja mu je sinoć učinjena.