Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

Izvor:
Kurir
13.12.2025
20:10
Komentari:0
Netrpeljivost između Aneli Ahmić i Luke Vujovića raste iz sekunde u sekundu, te je njihov sukob totalno eskalirao nakon što je saznala da je on Dači Virijeviću rekao da je njeno ponašanje veoma promiskuitetno.
Između njih je došlo do totalnog haosa, a učesnici su sa strane nemo posmatrali žestoku svađu bivšeg para.
Nakon što ju je pljunuo ona je krenula njega da šamara i pesniči, te je Luka zadobio udarce u predjelu glave.
On je potom nju više puta pljunuo, stegao, a u dva navrata je pala na pod.
Krenuo je da je vuče, a odmah je uletelo obezbjeđenje koje je spriječilo dalji haos i karambol.
Pogledajte snimak:
