Burne reakcije na novu pjesmu Džeja "Živ sam, nažalost"

Povodom godišnjice smrti Džeja Ramadanovskog kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je nosu pjesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost".

Glas Džeja Ramadanovskog za potrebe ove pjesme je rekonstruisan putem veštačke inteligencije. Muziku je komponovao Aleksandar Futa Radulović, dok je tekst potpisao Aleksandar Tomić.

Ipak, reakcije nisu bile očekivane. Pjesmu je pregledalo 210.000 korisnika, uz stotine negativnih komentara.

Džej je svojim pjesmama i svojom pojavom uvijek izazivao emociju, međutim, upotreba vještačke inteligencije kako bi se njegov glas vratio naišao je na brojne kritike.

Većina korisnika smatra da njegovo ime i glas ne treba više da se eksploatišu i upotrebljavaju u komeracijalne svrhe i da sjećanje na Džeja treba da se čuva kroz njegove stare pjesme.

"Užas. Razumijem nostalgiju za starim zvijezdama, ali treba da ih čuvamo u sjećanju kroz njihov rad, a ne kroz laži".

"Greo'ta da se ovako skrnavi jedna legenda. Zapravo, treba da bude sramota onog kome je ovakva ideja pala na pamet".

Prošle godine su uz pomoć AI tehnologije obožavaoci Tošeta Proeskog završili njegovu posljednju pjesmu koja nije objavljenja. U prvi mah je to izazvalo oduševljenje, ali je tu stalo.