Kejt Vinslet otkrila Eminemov bizaran zahtjev: "Tražio da mu obrijem intimnu regiju"

Gostujući u popularnoj emisiji Grejama Nortona, Kejt Vinslet je ispričala anegdotu koju, kako je istakla, nikada ranije nije objelodanila, a tiče se poznatog repera Eminema i njegovog šokantnog zahtjeva.

Slavna glumica je sjedila u petak na čuvenom crvenom kauču pored bivše novozelandske premijerke Džasinde Ardern, britanskog komičara Alana Kara i američkog kolege Seta Majersa.

Razgovor ih je doveo do kultne emisije "Saturday Night Live" (SNL), gdje je Majers proveo godine, a on se prisjetio da je Vinslet nekada bila voditeljka. To ju je podstaklo da podijeli svoja sjećanja na to iskustvo, uključujući i njen bizaran susret sa Eminemom.

"Mogu li samo da kažem, kada sam bila tamo, bilo je apsolutno zastrašujuće. Mogu li vam samo ispričati kratku priču, iako je ovo potpuno neplanirano?", pitala je.

Nakon što ju je voditelj ohrabrio, Vinslet se prisjetila svog voditeljskog debija na SNL-u 2004. godine, kada je muzički gost bio Eminem. Dodatni pritisak je bila činjenica da se sve dogodilo samo nedjelju dana nakon ozloglašenog incidenta u kojem je pjevačica Ešli Simpson uhvaćena kako "otvara usta".

"Kada sam bila tamo, to je bilo nedjelju dana nakon što je Ešli Simpson uhvaćena kako fingira da pjeva. U to vrijeme sam bila sa Eminemom. Promovisala sam film Dž. M. Barija 'San o životu', a Džoni Dep i ja smo morali da propustimo probu u srijedu jer smo morali da idemo u Čikago da razgovaramo sa Oprom", rekla je.

"I ja sam rekla: 'O Bože, kakav će biti uvodni monolog?' Vraćam se u srijedu uveče, a oni kažu: 'Još uvijek pokušavamo da shvatimo'", nastavila je.

"Molim vas, recite mi. Još nekoliko dana, šta ćete me natjerati da radim? Sljedećeg dana dolazim, a oni kažu: 'Umiješ li da pjevaš?'"

Kako je Kejt navela, odgovorila je da umije "malo", na šta su je pitali da li stepuje. Nakon što je rekla da, rekli su joj da je 'savršeno', ali joj i dalje nisu htjeli dati nikakve detalje.

"Rekla sam: 'O Bože, šta mi se sada dešava?' Ovo je bilo apsolutno zastrašujuće. Dali su mi 24 sata da naučim. Stepujem i pjevam uživo, nedjelju dana nakon cijele te stvari sa Ešli Simpson", prisjetila se glumica.

Ali to nije bio kraj iznenađenjima. Glumica je potom podijelila još bizarniju priču.

"I moram da kažem još nešto, a ovo je priča koju nikada, nikada nisam ispričala. Eminem me je zamolio da mu obrijem zadnjicu", otkrila je Vinslet, na šta je publika prasnula u smijeh.

Voditelj ju je u šali pitala: "Je li sa brijačem?"

"Pa, on je rekao: 'Hoćeš li mi obrijati zadnjicu?', a ja sam rekla: 'Žao mi je, ne bavim se ličnom njegom'", prisjetila se, pa kroz smijeh dodala: "Neću ti ići brijačem u zadnjicu, dušo. Iskreno, nikada ranije u životu nisam javno ispričala tu priču. Eto." izjavila je i ostavila sve u studiju bez teksta.