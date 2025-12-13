Isplivao snimak s lica mjesta: Karleuša i Dragana se srele nakon prekida prijateljstva

Jelena Karleuša i Dragana Mirković, koje su sredinom godine prekinule dugogodišnje prijateljstvo, sada su odlučile da stave tačku na nesuglasice.

Pjevačice su se srele na aerodromu, snimile zajednički video za TikTok, a susret su završile zagrljajem, pokazujući da su poštovanje i ljubav između njih ipak preovladalo.

Podsjetimo, ranije ove godine Jelena je za Pravo lice estrade otkrila da je do prekida došlo nakon što se našla na "sajber udaru", te da u tim teškim trenucima nije dobila podršku kolega, pa ni Dragane.

Karleuša je tada naglasila da je morala da se bori sama i da je razočarana nekolegijalnošću nekih kolega.

''Ja sam bila na sajber udaru. Desiće se tužba, do kraja nedjelje sljedeće, moj menadžement, Zoran ide za Ameriku, već ima zakazan sastanak, ja sam otvorila novi profil. I moj će tek'', rekla je Jelena, pa nastavila:

''Moja karijera i ime, nije Instagram, tako da, ja razumijem da su ljudi navikli na mene, ali nijedna ozbiljna muzička zvijezda nije društvena mreža nego rad, a ja slavim 30 godina karijere, hejteri izvinite, džabe ste krečili, da ste tako udruženi da završavate škole, fakultete, da radite i plaćate porez, gdje bi nam bio kraj, ovako zaludni ljudi koji su mislili da mogu da naude, a zapravo su učinili da imam više energije da pravim veće rezultate, da budem motivisana, tako da, hvala hejterima, zauvijek će biti u crnoj rupi, lažne peticije da potpisuju, njihov život će zauvijek biti da se bave nekim drugim, to je njihova najveća kletva'', dodala je Jelena.

Karleuša je tada izrazila veliko nezadovoljstvo povodom toga što je nijedan kolega nije podržao, pa ni oni sa kojima je godinama u sjajnim odnosima.

Scena Karleuša izgubila telefon, zbog snimaka i slika nije mogla da se smiri

''Za sve ove mjesece me nije pozvala nijedna koleginica, nijedan kolega, tako da je to dobro meni da će ovo dobiti od mene sljedeći put, ja sam jedina koja ih brani, bori se za njihova prava, koja je prva kada imaju probleme. Ja sam pružila podršku i kolegama, i životinjama, ispali su jako nekolegijalniu, da se nekome od njih ovo dešavalo, ja bih prva skakala u vatru, zato što sam ja pravična i jako me boli nepravda. Ja svoje bitke bijem sama i uvijek jesam. Definitivno se pokazala da prijateljstva na estradi ne postoje, a pjevači su se uplašili ove situacije. Dragana mi nije poslala nijednu poruku, nijedna od tih pjevačica, niko. Baš me briga'', bila je žestoka Jelena.

Ipak, izgleda da su sada stari nesporazumi prevaziđeni, a video na aerodromu to jasno i potvrđuje.

(Telegraf.rs)