Logo
Large banner

Neviđen sukob u rijalitiju Elita: Nisu ih mogli smiriti

Izvor:

Alo

04.12.2025

21:17

Komentari:

0
Сукоб у Елити
Foto: Screenshot

Emisija "Pitanja gledalaca" donijela je nove pometnje u rijaliti programu Elita.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić ponovo su žestoko zaratili, a došlo je i do fizičkog kontakta.

zelenski

Svijet

Zelenskog bi mogli ubiti: Tvrdnje uzdrmale Kijev

"Ko si ti da ućutkuješ Neria?", glasilo je pitanje za Luku Vujovića.

"Ja sam Luka Vujović. Neria nisam ućutkivao nikad, a Uroša ću uvijek jer je provokator", rekao je Luka.

"Ućutkava me, jer iznosim pravu istinu o njemu. Moja majka je mene prelijepo vaspitala. Blamiram majku, a šta ti radiš sa Aneli i na koji način ne poštuješ svoju porodicu. Zarad nečije va*ine si prodao svoju porodicu!", rekao je Uroš.

"Skreće se s teme! Nisam vrijeđao svoju sestru. Da ona nema taj problem moja priča za nju ostaje ista", rekao je Nerio.

"Udržio si se sa Aneli", rekao je Uroš.

"Nisam se udružio! Rekao sam Hani da priča o Siti, a ne o njihovom bratu jer on nije ništa loše uradio njima", rekao je Asmin.

njemacka zastava

Svijet

Njemačka mijenja pravila: Moglo bi uticati na neke sa Balkana

"Šta je tebi pokojni otac uradio pa si ga nazivao klošarem?", pitao je Uroš.

Tenzija eskalirala

"Ajde javno priznaj da ti je Sita prodala auto u dijelove", glasio je zahtjev za Aneli.

"Jeste prodala, trebao joj je novac i ja joj to nisam zamjerila", rekla je Aneli.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

"Grofica je rekla da sam ja došao u Sarajevo u ukrao taj auto, audi A5", rekao je Asmin.

"Pričamo o Q, a za taj A5 ja ne znam da je postojao", rekla je Aneli.

Aneli su ubrzo zaletjela na Asmina Durdžića, te ju je on odgurnu od sebe. Obezbjeđenje je odjednom preplavilo Belu kuću kako bi je odvojilo.

Podijeli:

Tagovi:

elita

Zadruga

rijaliti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

Kultura

Izraelu odobreno učešće: Četiri zemlje bojkotuju Euroviziju 2026.

1 h

0
Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

1 h

0
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Svijet

Putin: Moskva insistira na ispunjenju obećanja Alijanse o neširenju na istok

1 h

0
Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

Region

Zbog jakog vjetra i snijega zabrane saobraćaja na pojedinim dionicama

1 h

0

Više iz rubrike

Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

Scena

Šejla Zonić proživjela užasnu dramu: Sve su mi lađe potonule

2 h

0
Прљаво казалиште

Scena

Najtužnija balada nastala je po istinitom događaju: Pjevala je cijela Jugoslavija

2 h

0
Мина Костић проговорила о финансијским проблемима: ''Немам ни динара''

Scena

Mina Kostić progovorila o finansijskim problemima: ''Nemam ni dinara''

3 h

0
Милош Обреновић доживио мождани удар

Scena

Miloš Obrenović doživio moždani udar

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

22

36

Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

22

25

Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

22

17

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

22

17

Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner