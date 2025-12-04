Neviđen sukob u rijalitiju Elita: Nisu ih mogli smiriti

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić ponovo su žestoko zaratili, a došlo je i do fizičkog kontakta.

"Ko si ti da ućutkuješ Neria?", glasilo je pitanje za Luku Vujovića.

"Ja sam Luka Vujović. Neria nisam ućutkivao nikad, a Uroša ću uvijek jer je provokator", rekao je Luka.

"Ućutkava me, jer iznosim pravu istinu o njemu. Moja majka je mene prelijepo vaspitala. Blamiram majku, a šta ti radiš sa Aneli i na koji način ne poštuješ svoju porodicu. Zarad nečije va*ine si prodao svoju porodicu!", rekao je Uroš.

"Skreće se s teme! Nisam vrijeđao svoju sestru. Da ona nema taj problem moja priča za nju ostaje ista", rekao je Nerio.

"Udržio si se sa Aneli", rekao je Uroš.

"Nisam se udružio! Rekao sam Hani da priča o Siti, a ne o njihovom bratu jer on nije ništa loše uradio njima", rekao je Asmin.

"Šta je tebi pokojni otac uradio pa si ga nazivao klošarem?", pitao je Uroš.

Tenzija eskalirala

"Ajde javno priznaj da ti je Sita prodala auto u dijelove", glasio je zahtjev za Aneli.

"Jeste prodala, trebao joj je novac i ja joj to nisam zamjerila", rekla je Aneli.

"Grofica je rekla da sam ja došao u Sarajevo u ukrao taj auto, audi A5", rekao je Asmin.

"Pričamo o Q, a za taj A5 ja ne znam da je postojao", rekla je Aneli.

Aneli su ubrzo zaletjela na Asmina Durdžića, te ju je on odgurnu od sebe. Obezbjeđenje je odjednom preplavilo Belu kuću kako bi je odvojilo.