Predsjednik Irana: Moramo preseliti glavni grad

22.11.2025

16:03

Техеран Иран
Foto: Pexels/Kamran Gholami

Iranski predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da je preseljenje iranskog glavnog grada iz Teherana postalo neizbježno, navodeći prenaseljenost i ograničene resurse vode.

Govoreći na ovosedmičnom sastanku u Kazvinu, Pezeškian je potvrdio da Teheran ne može izdržati daljnju izgradnju ili rast stanovništva.

Napomenuo je da bi prenos vode iz Perzijskog zaliva bio izuzetno skup, objašnjavajući da iako Iran nije imao dovoljno sredstava kada je plan preseljenja glavnog grada prvi put predložen, preseljenje se sada smatra nužnim.

Vlada je identifikovala nerazvijenu regiju Makran u jugoistočnom Iranu kao lokaciju za budući glavni grad. Nije objavljen vremenski okvir za preseljenje.

Vlada krivi klimatske promjene i sankcije

Behzad Parsa, direktor Teheranske regionalne vodovodne kompanije, saopštio je prošle sedmice kako je nivo vode pao za 43 odsto u odnosu na prošlu godinu. Brana Amir Kabir ostala je s tek 14 miliona kubnih metara vode, što čini osam odsto kapaciteta.

Smanjenje pritiska vode započelo je širom grada, a zvaničnici tiho upozoravaju da bi slavine uskoro mogle potpuno presušiti.

Vlada za iransku vodnu krizu krivi klimatske promjene i sankcije. Ali istina, kako iranski stručnjaci za vodu naglašavaju, leži u decenijama ljudskih pogrešaka: prekomjernoj izgradnji brana, isušivanju vodonosnika i politizaciji upravljanja resursima.

Između 2012. i 2018. Iran je više nego udvostručio broj svojih brana, s 316 na 647, od kojih su mnoge izgrađene bez procjene uticaja na okolinu. Rezultat je mreža propadajućih rezervoara, kolaps podzemnih voda i gubitak 25 odsto gradske vode zbog propadajućih cjevovoda.

Teheran

Iran

