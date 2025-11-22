Logo

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

22.11.2025

15:27

Komentari:

0
Snijeg Rumunija
Foto: Printscreen/Instagram

Jak vjetar zahvatio je danas Primorsko-goransku županiju, rušio je stalba u Rijeci, oštetio stubove i krovove, a olujna bura prevrnula je kamper kod Krčkog mosta, pri čemu je povrijeđena Italijanka.

Građani su se za pomoć obraćali Županijskom centru u Rijeci, najviše zbog srušenih stabala i velikih grana na ulice i druge javne površine, oštećenja krovova, dalekovoda i telefonskih stobova.

Сека и Реља

Scena

Relja Popović podigao Seku Aleksić

Olujna bura prevrnula je kamper na parkiralištu nedaleko od Krčkog mosta, pri čemu je povrijeđena Italijanka, koja je prevezena u riječku bolnicu, saopštila je policija.

Dvoje Italijana bili su u kamperu parkiranom na krčkoj strani i čekali da se vjetar smiri kako bi mogli da nastave put, ali jaki udari bure prevrnuli su vozilo.

Iz gradskog preduzeća "Rijeka promet" upozorili su da je, zbog jakog vjetra, na snazi crveni meteoalarm za Rijeku.

Brojni putevi zatvoreni su za sav saobraćaj zbog olujnog vjetra.

policija rs 3

Republika Srpska

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

Zbog snježnih padavina kod Splita je zatvoren put prema Klisu, a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snijegu.

Hrvatska

Snijeg

Komentari (0)
