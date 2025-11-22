Logo

Evo kada se očekuje topljenje snijega

Ево када се очекује топљење снијега
Foto: ATV

Toplije vrijeme uz brzo topljenje snijega Republiku Srpsku očekuje od ponedjeljka, 24. novembra.

Nakon pretežno vedrog i vrlo hladnog jutra uz jači mraz i maglu oko rijeka i po kotlinama, tokom dana uslijediće porast temperature vazduha uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

snijeg rumunija

Region

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

Na jugu i zapadu u drugom dijelu dana i uveče počeće kiša. Takođe, počeće da duva i jača južni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus tri, na jugu do dva, u višim krajevima od minus 13 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od četiri do 11, u višim predjelima i mjestima sa maglom od nula.

Vjetrovito sa jačom kišom na zapadu i jugu najavljeno je za utorak, 25. novembra, kada se istoku u prvom dijelu dana očekuje i znatno toplije.

Duvaće jak do olujni južni vjetar koji će otopiti većinu snježnog pokrivača, osim na višim planinama.

Сека и Реља

Scena

Relja Popović podigao Seku Aleksić

Poslije podne i uveče jače padavine će se premještati ka istoku, vjetar će oslabiti i zahladiće. Na zapadu će kiša nakratko preći u susnježicu i snijeg.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam stepeni na zapadu do 16 na istoku. Tokom dana će zahladiti i minimalna temperatura biće uveče od nula na zapadu do osam stepeni Celzijusovih na istoku, na jugu oko 10 stepeni.

Oblačno i svježije biće u srijedu, 26. novembra, ponegdje će padati slaba kiša, a na planinama slab snijeg.

Krajem dana na istoku i jugu očekuju se jače padavine, padaće susnježica i snijeg, a na jugu kiša.

policija rs 3

Republika Srpska

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

Minimalna temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do osam, a maksimalna od četiri do osam, na jugu do 13, u višim predjelima od nula.

Vremenska prognoza

Snijeg

