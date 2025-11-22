Logo

За само један знак стижу бољи дани: Сљедећа година биће им најбоља у животу

Извор:

Супержена

22.11.2025

15:56

Коментари:

0
За само један знак стижу бољи дани: Сљедећа година биће им најбоља у животу
Фото: Pexels

Само један хороскопски знак као да ће потписати уговор са судбином. Новац, прилике, добици… све долази лако, као да му космос шапуће на уво: "Опусти се, сад је твој ред".

Од свих хороскопских знакова, изабрани знак је Јарац. Није изненађење – познати су по упорности, раду и способности да препознају праву шансу. Али сљедеће године, неће морати да гризу и гурају као до сада.

пар, љубав

Љубав и секс

Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Биће довољно да ураде оно што им је у природи – да донесу паметну одлуку у право вријеме. Можда је неко од вас имао пријатеља Јарца који хладно каже: "Ма само сам пратио план." Е па, тај план ће им сљедеће године донијети и више него што очекују.

Да ли је то повишица, неочекивано насљеђе, добитак на игри случаја или покретање бизниса који једноставно "кликне"? Тешко је рећи. Али једно је јасно – биће међу онима који другима позајмљују, не обрнуто.

Ако сте Јарац – немојте пропустити прилике. Не бјежите од ризика ако је прорачунат. А ако нисте? Придружите се Јарчевима, учите од њих, сарађујте! Некад је довољно бити у кругу оних који расту.

Telefon-011025

Регион

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

На крају, колико год хороскоп наговјештавао срећу, не заборавите да је и најмањи корак ка циљу вреднији од чекања чуда. Срећа прати храбре – Јарцу ће бити савезник, а вама можда инспирација.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

Хроника

Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

3 ч

0
Ево када се очекује топљење снијега

Друштво

Ево када се очекује топљење снијега

3 ч

0
Snijeg Rumunija

Регион

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

3 ч

0
Реља Поповић подигао Секу Алексић

Сцена

Реља Поповић подигао Секу Алексић

4 ч

0

Више из рубрике

Паре новац

Занимљивости

Мјесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

7 ч

0
Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

10 ч

0
Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

Занимљивости

Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

20 ч

0
Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

Занимљивости

Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner