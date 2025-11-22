Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Извор:
Крстарица
22.11.2025
08:55
Коментари:0
Улазимо у сезону Стрелца и играмо још један звјездани рулет, а поједини знакови Зодијака ће имати више среће на финансијском плану, па ће успјети да зараде новац до 29. новембра.
Сезона Стријелца доноси налет оптимизма и среће, тако да ће сви знакови приметити да се налазимо у позитивној фази. Знакови као што су Ваге, Шкорпије, Близанци и Овнови могу да очекују прилив новца, они ће до 29. новембра добити паре.
Планете су на вашој страни, тако да вас очекује већи прилив новца. Поједине Ваге лако могу да се обогате.
Шкорпија
Сезона Стрелца доноси вам побољшање финансијске ситуације. Очекују вас добре вијести када је новац у питању.
Јупитер у Раку чува ваше поље финансија, тако да ћете имати више пара него икада. Припремите се за новчану инфузију.
Повратак Урана у Бика вам доноси неочекивани прилив новца. Можете да пронађете нови извор зараде и то преко интернета.
Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Стрелац.
