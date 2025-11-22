Logo

Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Извор:

Крстарица

22.11.2025

08:55

Коментари:

0
Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра
Фото: Unsplash

Улазимо у сезону Стрелца и играмо још један звјездани рулет, а поједини знакови Зодијака ће имати више среће на финансијском плану, па ће успјети да зараде новац до 29. новембра.

Сезона Стријелца доноси налет оптимизма и среће, тако да ће сви знакови приметити да се налазимо у позитивној фази. Знакови као што су Ваге, Шкорпије, Близанци и Овнови могу да очекују прилив новца, они ће до 29. новембра добити паре.

Вага

Планете су на вашој страни, тако да вас очекује већи прилив новца. Поједине Ваге лако могу да се обогате.

Шкорпија

Сезона Стрелца доноси вам побољшање финансијске ситуације. Очекују вас добре вијести када је новац у питању.

Близанци

Јупитер у Раку чува ваше поље финансија, тако да ћете имати више пара него икада. Припремите се за новчану инфузију.

Ован

Повратак Урана у Бика вам доноси неочекивани прилив новца. Можете да пронађете нови извор зараде и то преко интернета.

Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Стрелац.

(Крстарица)

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

Друштво

Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

2 ч

0
Преминула италијанска пјевачица

Сцена

Преминула италијанска пјевачица

2 ч

0
У Српској рођено 10 беба

Друштво

У Српској рођено 10 беба

2 ч

0
На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

Регион

На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

2 ч

0

Више из рубрике

Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

Занимљивости

Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

12 ч

0
Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

Занимљивости

Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

16 ч

0
За 3 знака хороскопа стиже неочекивани приход до краја новембра

Занимљивости

За 3 знака хороскопа стиже неочекивани приход до краја новембра

18 ч

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Дворење славе је један од најбитнијих обичаја, сваки прави домаћин мора да га испоштује

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner