Loše vijesti za Nikolu Jokića i ekipu

Izvor:
B92
22.11.2025
17:16
Komentari:0
Eron Gordon, košarkaš Denver Nagetsa, povrijedio se na utakmici protiv Hjuston Roketsa.
Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede u Hjustonu od 112:109, ali je mrlju na trijumf bacila povreda saigrača.
Gordon je meč napustio već u prvoj četvrtini, žaleći se na povredu zadnje lože.
Zdravlje
Kako naglo zahlađenje utiče na srce i ko je najugroženiji?
Šef stručnog štaba Nagetsa Dejvid Adelman je poslije meča govorio o Gordonovom stanju, otkrivši da povreda nije naivne prirode i da će iskusni krilni centar gotovo izvjesno morati da provede neko vrijeme van parketa.
Kako stvari stoje, Gordon je obnovio, odnosno pogoršao povredu zbog koje je propustio prethodni meč protiv Pelikansa, a trenutno nije tačno poznato koliko će morati da odsustvuje.
Ekonomija
Poznata kompanija u Srpskoj gradi objekat vrijedan 10 miliona
Gordon u dosadašnjem dijelu sezone bilježi 18,8 poena uz 53,6% šuta iz igre i 5,9 uhvaćenih skokova, a Nagetsi su na 12-3.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu