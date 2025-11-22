Logo

Loše vijesti za Nikolu Jokića i ekipu

Izvor:

B92

22.11.2025

17:16

Komentari:

0
Лоше вијести за Николу Јокића и екипу
Foto: Tanjug/AP

Eron Gordon, košarkaš Denver Nagetsa, povrijedio se na utakmici protiv Hjuston Roketsa.

Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede u Hjustonu od 112:109, ali je mrlju na trijumf bacila povreda saigrača.

Gordon je meč napustio već u prvoj četvrtini, žaleći se na povredu zadnje lože.

Ilu-srce-010925

Zdravlje

Kako naglo zahlađenje utiče na srce i ko je najugroženiji?

Šef stručnog štaba Nagetsa Dejvid Adelman je poslije meča govorio o Gordonovom stanju, otkrivši da povreda nije naivne prirode i da će iskusni krilni centar gotovo izvjesno morati da provede neko vrijeme van parketa.

Kako stvari stoje, Gordon je obnovio, odnosno pogoršao povredu zbog koje je propustio prethodni meč protiv Pelikansa, a trenutno nije tačno poznato koliko će morati da odsustvuje.

Објекат компаније Дукат

Ekonomija

Poznata kompanija u Srpskoj gradi objekat vrijedan 10 miliona

Gordon u dosadašnjem dijelu sezone bilježi 18,8 poena uz 53,6% šuta iz igre i 5,9 uhvaćenih skokova, a Nagetsi su na 12-3.

