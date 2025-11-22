Logo

Ovi ljudi ne bi trebalo da jedu kiseli kupus

Izvor:

Agencije

22.11.2025

16:19

Komentari:

0
Kupus
Foto: Unsplash

Kiseli kupus bez sumnje je mnogo koristan, ali ako bolujete od povišenog krvnog pritiska i viška vode u organizmu, možete da imate većih problema ako jedete kiseli kupus.

Kiseli kupus jača imunitet i ima brojna druga korisna svojstva. Naročito je koristan tokom sezone prehlada i respiratornih infekcija. Svi stručnjaci preporučuju da se jede jer je krcat vitaminom C i pomaže da ojačate imunitet.

Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo što se poslije jela pije velika količina vode.

Судар-Трново

Hronika

Snijeg stvara probleme: Sudar dva vozila, policija na terenu

Kada se u organizam unosi velika količina soli osoba može da oboli od povećanja krvnog pritiska. So u organizmu postaje opterećenje za bubrege, taloži se u zglobovima i krvnim sudovima. Zbog soli, višak tečnosti se zadržava i teško izbacuje, a so remeti odnos kalijuma i natrijuma, pa utiče na grčenje mišića pogotovo oko vrata i kičme.

Ako se već konzumira kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti so iz drugih namirnica i obroka.

Nemir u rukama i nogama često se javlja kao posljedica neravnoteže kalijuma i natrijuma, koje donosi previše soli. Sve više istraživanja ukazuju i na povezanost upotrebe soli u ishrani i pojavi nekih vrsta raka. So se sa kiselog kupusa ne uklanja potpuno čak ni pranjem listova prije upotrebe.

Полиција Србија

Hronika

Dijete (4) zadobilo povrede glave prilikom sudara: Vozači se nakon udesa potukli

Dakle, sa kiselim kupusom, koji je bez sumnje koristan, ipak treba biti oprezan, prenosi "Espreso".

Podijeli:

Tagovi:

kiseli kupus

krvni pritisak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

Svijet

Lažni policajci ukrali predmete u vrijednosti od 830.000 evra

3 h

0
Техеран Иран

Svijet

Predsjednik Irana: Moramo preseliti glavni grad

3 h

0
За само један знак стижу бољи дани: Сљедећа година биће им најбоља у животу

Zanimljivosti

Za samo jedan znak stižu bolji dani: Sljedeća godina biće im najbolja u životu

3 h

0
Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Ljubav i seks

Šta muškarac poručuje kada ne želi da vas drži za ruku u javnosti?

3 h

0

Više iz rubrike

Научно доказано: Супа има противупална својства

Zdravlje

Naučno dokazano: Supa ima protivupalna svojstva

5 h

0
Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

Zdravlje

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

8 h

0
Нови фластер помаже срцу да се опорави након удара

Zdravlje

Novi flaster pomaže srcu da se oporavi nakon udara

9 h

0
Руски научници први пут уништили тумор ултразвуком

Zdravlje

Ruski naučnici prvi put uništili tumor ultrazvukom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner