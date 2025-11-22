Šta muškarac poručuje kada ne želi da vas drži za ruku u javnosti?

Držanje za ruku nije samo gest, to je poruka da ste tim, da ste izbor, da niste „tajna“. Kada muškarac to uporno izbjegava, važno je pitati se šta zapravo krije.

Neki muškarci zaista nisu ljubitelji javnog pokazivanja emocija, ali izbjegavanje držanja za ruke često nosi dublju poruku nego što izgleda.

Ako pokušavate da ga uhvatite za ruku, a on to prihvata samo kada ste sami, to je signal koji ne treba da ignorišete.

Takvo ponašanje govori da možda nije ponosan na vaš odnos ili da ne želi da drugi znaju da ste zajedno. U praksi, on pokušava da pošalje poruku okolini da veza za njega nije nešto što želi da predstavi javno.

A često se uz ovakvo ponašanje pojavljuju i drugi opasni gestovi:

1. Izbjegava da vas predstavi prijateljima i porodici

Ako ste "nevidljivi" u njegovom svijetu, to je jasan znak da vas ne vidi kao važan dio svog života.

2. Priča o vama neodređeno ili vas naziva samo "drugaricom"

Ovakvo umanjivanje odnosa pokazuje da bježi od definisanja veze.

3. Drži distancu kada ste među ljudima

Izbjegavanje fizičke bliskosti, čak i minimalne, govori da mu nije prijatno da vas prikaže kao partnerku.

4. Telefon čuva kao državnu tajnu

Ako uvijek okreće ekran, zaključava ga čim priđete ili se ljuti kada ga pitate nešto najosnovnije — moguće je da skriva komunikaciju sa drugima.

5. Hladan je u društvu, a nježan samo u privatnosti

Takav "preokret" često ukazuje da se boji kako će drugi protumačiti vašu bliskost ili da želi da veza ostane neformalna.

6. Planove pravi bez vas

Ako vas ne uključuje u važne događaje, putovanja ili okupljanja, poručuje da vas ne vidi dugoročno.

7. Opravdava se da "nije spreman", ali sve prednosti veze rado koristi

Emotivna nedostupnost uz istovremeno uživanje u pažnji i povlasticama veze, to je recept za emotivno zamagljivanje i povređivanje.

Kada se ovi gestovi ponavljaju, oni ukazuju na to da partner možda ne stoji čvrsto iza veze ili da skriva svoj status.

A u zdravom odnosu, partner ne krije, već se ponosi time što je sa vama.