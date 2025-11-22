Logo

Šta muškarac poručuje kada ne želi da vas drži za ruku u javnosti?

Izvor:

Superžena

22.11.2025

15:48

Komentari:

0
Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?
Foto: Unsplash

Držanje za ruku nije samo gest, to je poruka da ste tim, da ste izbor, da niste „tajna“. Kada muškarac to uporno izbjegava, važno je pitati se šta zapravo krije.

Neki muškarci zaista nisu ljubitelji javnog pokazivanja emocija, ali izbjegavanje držanja za ruke često nosi dublju poruku nego što izgleda.

Telefon-011025

Region

Maloljetnice ucjenjivale vršnjakinju da će objaviti njen eksplicitni snimak

Ako pokušavate da ga uhvatite za ruku, a on to prihvata samo kada ste sami, to je signal koji ne treba da ignorišete.

Takvo ponašanje govori da možda nije ponosan na vaš odnos ili da ne želi da drugi znaju da ste zajedno. U praksi, on pokušava da pošalje poruku okolini da veza za njega nije nešto što želi da predstavi javno.

Držanje za ruku nije samo gest, to je poruka da ste tim, da ste izbor, da niste „tajna“. Kada muškarac to uporno izbjegava, važno je pitati se šta zapravo krije.

A često se uz ovakvo ponašanje pojavljuju i drugi opasni gestovi:

1. Izbjegava da vas predstavi prijateljima i porodici

Ako ste "nevidljivi" u njegovom svijetu, to je jasan znak da vas ne vidi kao važan dio svog života.

Policija Srbija Mladenovac

Hronika

Pustite me da ga vidim zadnji put: Potresne scene na mjestu ubistva Tadije

2. Priča o vama neodređeno ili vas naziva samo "drugaricom"

Ovakvo umanjivanje odnosa pokazuje da bježi od definisanja veze.

3. Drži distancu kada ste među ljudima

Izbjegavanje fizičke bliskosti, čak i minimalne, govori da mu nije prijatno da vas prikaže kao partnerku.

4. Telefon čuva kao državnu tajnu

Ako uvijek okreće ekran, zaključava ga čim priđete ili se ljuti kada ga pitate nešto najosnovnije — moguće je da skriva komunikaciju sa drugima.

5. Hladan je u društvu, a nježan samo u privatnosti

Takav "preokret" često ukazuje da se boji kako će drugi protumačiti vašu bliskost ili da želi da veza ostane neformalna.

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Evo kada se očekuje topljenje snijega

6. Planove pravi bez vas

Ako vas ne uključuje u važne događaje, putovanja ili okupljanja, poručuje da vas ne vidi dugoročno.

7. Opravdava se da "nije spreman", ali sve prednosti veze rado koristi

Emotivna nedostupnost uz istovremeno uživanje u pažnji i povlasticama veze, to je recept za emotivno zamagljivanje i povređivanje.

Kada se ovi gestovi ponavljaju, oni ukazuju na to da partner možda ne stoji čvrsto iza veze ili da skriva svoj status.

snijeg rumunija

Region

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

A u zdravom odnosu, partner ne krije, već se ponosi time što je sa vama.

Podijeli:

Tag:

ljubavni problemi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Реља Поповић подигао Секу Алексић

Scena

Relja Popović podigao Seku Aleksić

3 h

0
МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

Republika Srpska

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

3 h

0
Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Hronika

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

4 h

0
Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Gradovi i opštine

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

4 h

0

Više iz rubrike

Опрезни у љубави: Ови хороскопски знакови тешко отварају срце

Ljubav i seks

Oprezni u ljubavi: Ovi horoskopski znakovi teško otvaraju srce

3 d

0
Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

Ljubav i seks

Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

3 d

0
Пет токсичних реченица које не треба да говорите партнеру

Ljubav i seks

Pet toksičnih rečenica koje ne treba da govorite partneru

3 d

0
Истраживање показало која особина је најпривлачнија код партнера

Ljubav i seks

Istraživanje pokazalo koja osobina je najprivlačnija kod partnera

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner