Relja Popović podigao Seku Aleksić

22.11.2025

15:25

Реља Поповић подигао Секу Алексић
Foto: Printscreen

Pravi šou napravili su pjevačica Seka Aleksić i Relja Popović u muzičkom takmičenju IDJ Show Pepsi.

Naime Relja je podigao Seku u vazduh, a njih dvoje zajedno s Natašom Bekvalac prasnuli su u smijeh.

"Gd‌je ćeš me uhvatiti? Nisam ja za balet, ja sam ti Bosanka", rekla je Seka.

Videosnimak ima gotovo 5.000 lajkova.

"Ovaj dečko je kao anđeo"; "Mislila sam da našu Seku ne može niko da podigne, žena je jaka"; "Meni milina da vas gledam"; „Seka je show tu, majke mi", redao se niz komentara ispod objave na Fejsbuku.

Inače, Seka Aleksić je porijeklom iz Zvornika, a već dugi niz godina živi u Srbiji.

