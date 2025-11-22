Relja Popović podigao Seku Aleksić

22.11.2025
15:25
Komentari:0
Pravi šou napravili su pjevačica Seka Aleksić i Relja Popović u muzičkom takmičenju IDJ Show Pepsi.
Naime Relja je podigao Seku u vazduh, a njih dvoje zajedno s Natašom Bekvalac prasnuli su u smijeh.
"Gdje ćeš me uhvatiti? Nisam ja za balet, ja sam ti Bosanka", rekla je Seka.
Videosnimak ima gotovo 5.000 lajkova.
"Ovaj dečko je kao anđeo"; "Mislila sam da našu Seku ne može niko da podigne, žena je jaka"; "Meni milina da vas gledam"; „Seka je show tu, majke mi", redao se niz komentara ispod objave na Fejsbuku.
Inače, Seka Aleksić je porijeklom iz Zvornika, a već dugi niz godina živi u Srbiji.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu