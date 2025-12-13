Očekuje se i do 15 stepeni: Proljeće usred decembra

Nastavlja se uticaj snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa je vrijeme i u našem regionu veoma stabilno i suvo.

Ovakvo vrijeme već danima i Crnoj Gori donosi stabilno vreme. I narednih dana biće vedro i stabilno. Jutra će biti hladna.

Magla se očekuje u sjevernim i centralnim predjelima, a u većini predela i mraz, sem na jugu. Jutarnja temperatura biće od -5 na sjeveru do 0 stepeni u centralnim predjelima i od 2 do 4°C na jugu, na primorju do 8 stepeni.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, zbog priliva još toplije vazdušne mase sa juga.

Naredne sedmice u BiH se očekuju neobične temperature za ovaj dio godine. Četvrtak i petak bi mogli donijeti maksimalnu i do 15 stepeni, dok će jutra biti nešto hladnija.