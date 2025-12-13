Gradovi Srpske pod smogom - udišemo vazduh opasan po zdravlje

Mirišu na dim. Na garež. Na vazduh koji peče oči i tjera na kašalj već pri prvom udahu. Grad na Vrbasu danima je među najzagađenijim gradovima u svijetu. Snimci guste magle više liče na scene iz distopijskih filmova nego na svakodnevicu jednog evropskog grada. Banjaluka je sedmicama u crvenoj zoni. Nažalost, nije jedina. U stopu je prate Prijedor, Doboj i Brod.

"Pa kako... evo malo dišemo, pa opet stanemo, pa opet dišemo pa opet stanemo. Šta bi drugo? Trebali bi maske staviti, to bi nam najbolje bilo","Ja podnosim. Ne izlazim ujutru prije devet, deset sati. Mislim da loženje uglja, isparavanja, najviše utiču na zagađenje", "Industrija, puno vozila, kreni–stani. Sve to zagađuje vazduh... ali ostaćemo živi", "Nikako nije dobro. Prijedor je uvijek bio poznat po maglama, a sad uz maglu i smog. Eto šta smo dočekali", "Ovo nije magla. Ovo je smog. Previše auta, dimnjaka... ne vodi se računa šta se loži", kažu građani.

Posljedice ovakvog vazduha nisu kratkoročne. Zagađenost vazduha dovodi do povećanog broja prerane smrti – od moždanog i srčanog udara, respiratornih oboljenja i karcinoma pluća. Stručnjaci apeluju na građane da boravak na otvorenom svedu na minimum.

"Dokazano je da se u ovim česticama koje se zadržavaju u magli, odnosno smogu, nalaze brojne štetne materije. Dokazano je i da veliki broj preranih smrti nastaje upravo zbog kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja povezanih sa zagađenim vazduhom", kaže Azra Pašalić, specijalista porodične medicine.

"Apelujem na građane da što manje izlaze, posebno u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađenja najveća. Najugroženiji su pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, astmom – kod kojih dolazi do gušenja, kratkog daha i kašlja", kaže Snežana Kutlešić-Stević, specijalista pulmologije.

Mjerenja pokazuju da je Prijedor ove sedmice bio najzagađeniji grad na svijetu. Indeksi kvaliteta vazduha prelazili su i 400, što znači samo jedno: vazduh koji udišemo, opasan je po zdravlje.

Oboljelima od astme skoro dvije decenije pomoć pruža Udruženje „Anemona". Kažu – zimi je stanje uvijek najteže.

"Ovo je alarmantna situacija, ne samo za Prijedor nego i za cijelu Republiku Srpsku. Do prije sat vremena nije se vid jela susjedna zgrada. Naša preporuka članovima je da bez prijeke potrebe ne izlaze vani. I kad se magla malo raziđe – vazduh je i dalje zagađen", kaže predsjednica UG Anemona Prijedor Ilinka Macura.

Prema podacima Eko akcije, Banjaluka je u pojedinim večernjim satima bila zagađenija čak i od Sarajeva i Zenice. Glavni uzroci – individualna ložišta, izduvni gasovi, ali i sve veći broj novoizgrađenih zgrada koje onemogućavaju prirodno strujanje vazduha.

"Postoji niz mjera koje se mogu preduzeti – od filtera na ložištima, ali uz strogi inspekcijski nadzor, do kontrole grijanja u privatnim i javnim objektima. Možemo razmišljati i o ograničenju saobraćaja u centru grada. Međutim, najveći problem je abnormalna količina zgrada izgrađenih u posljednjih nekoliko godina, koje su bukvalno zaustavile strujanje vjetra", kaže Olja Vrućinić, profesor ekologije i zaštite životne sredine.

Tek nakon snažnog pritiska građana na društvenim mrežama, gradska administracija Banjaluke se zvanično oglasila. Gradonačelnik poručuje da Grad „čuje zabrinutost građana" i najavljuje mjere koje, kako priznaje, do sada nisu postojale. Obavezne filtere na dimnjacima, odustajanje od vatrometa tokom praznika, električne autobuse, strože tehničke preglede i kontrole zagađivača. Sve bi to, kaže, trebalo da se nađe na dnevnom redu hitne posebne sjednice Skupštine grada.