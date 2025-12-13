Apel vozačima! Pojačan saobraćaj prema Hrvatskoj

Frekvenija vozila pojačana je na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto Saveza /AMS/ Republike Srpske.

Saobraćaj je pojačan i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanja, zasad, nisu duža od 30 minuta.

S obzirom na to da je stanje na granicama veoma promjenljivo, iz AMS-a savjetuju vozače da se prije polaska na put informišu putem kamera na internet stranici Saveza.

Magla i dalje usporava odvijanje saobraćaja na većini puteva, a kolovozi su vlažni i klizavi.

Na svim dionicma koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni, te se vozačima savjetuje da voze oprezno i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.