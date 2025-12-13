Logo
Large banner

Apel vozačima! Pojačan saobraćaj prema Hrvatskoj

Izvor:

SRNA

13.12.2025

13:56

Komentari:

0
Апел возачима! Појачан саобраћај према Хрватској
Foto: AMSRS

Frekvenija vozila pojačana je na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto Saveza /AMS/ Republike Srpske.

Saobraćaj je pojačan i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanja, zasad, nisu duža od 30 minuta.

S obzirom na to da je stanje na granicama veoma promjenljivo, iz AMS-a savjetuju vozače da se prije polaska na put informišu putem kamera na internet stranici Saveza.

Magla i dalje usporava odvijanje saobraćaja na većini puteva, a kolovozi su vlažni i klizavi.

Na svim dionicma koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni, te se vozačima savjetuje da voze oprezno i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Podijeli:

Tagovi:

vozila

granica

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џонсонс мора да плати 40 милиона одштете због пудера који је купцима изазвао рак

Ekonomija

Džonsons mora da plati 40 miliona odštete zbog pudera koji je kupcima izazvao rak

3 h

0
Апел да се у Хрватском сабору не подржи закон о Трговској гори

Republika Srpska

Apel da se u Hrvatskom saboru ne podrži zakon o Trgovskoj gori

3 h

0
Каква нас недјеља очекује сутра?

Društvo

Kakva nas nedjelja očekuje sutra?

3 h

0
Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

Zanimljivosti

Ozempik za mačke? Gojazni ljubimci uskoro bi mogli dobijati injekcije za mršavljenje

3 h

0

Više iz rubrike

Каква нас недјеља очекује сутра?

Društvo

Kakva nas nedjelja očekuje sutra?

3 h

0
Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

Društvo

Šeranić: Zdravlje važnije od svega – ugostitelji podržali zakon o pušenju

6 h

1
Сарајево смог магла

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

8 h

0
Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Društvo

Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

03

Gušenje u populizmu: Stanivukovićeva borba u banjalučkoj magli

16

38

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

16

04

Preko noći potonuo jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu

16

00

Zaharova: Neka EU izađe iz UN ako joj smetaju Rusi

15

54

Dodik: Cilj SNSD-a da Prnjavor učini još boljim mjestom za život

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner