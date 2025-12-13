Apel vozačima! Pojačan saobraćaj prema Hrvatskoj

Izvor:
SRNA
13.12.2025
13:56
Komentari:0
Frekvenija vozila pojačana je na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto Saveza /AMS/ Republike Srpske.
Saobraćaj je pojačan i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanja, zasad, nisu duža od 30 minuta.
S obzirom na to da je stanje na granicama veoma promjenljivo, iz AMS-a savjetuju vozače da se prije polaska na put informišu putem kamera na internet stranici Saveza.
Magla i dalje usporava odvijanje saobraćaja na većini puteva, a kolovozi su vlažni i klizavi.
Na svim dionicma koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni, te se vozačima savjetuje da voze oprezno i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.
Ekonomija
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Najnovije
Najčitanije
17
03
16
38
16
04
16
00
15
54
Trenutno na programu