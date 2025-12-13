Ozempik za mačke? Gojazni ljubimci uskoro bi mogli dobijati injekcije za mršavljenje

Injekcije za mršavljenje koje su donijele revoluciju u liječenju ljudske gojaznosti uskoro bi mogle biti dostupne i za mačke.

Pretile mačke mogle bi primati tretman u stilu Ozempika kako bi živjele "zdravije i duže živote“, a farmaceutska kompanija OKAVA Pharmaceuticals iz San Franciska objavila je da je prva mačka već primila dozu u okviru kliničkog ispitivanja.

Dok lijekovi poput Ozempika i Wegovija sadrže semaglutid, vrstu lijeka poznatu kao agonist GLP-1, kompanija OKAVA po prvi put testira novi lijek iz iste grupe, nazvan OKV-119, koji je posebno dizajniran za kućne ljubimce. Lijekovi GLP-1 djeluju tako što oponašaju prirodni hormon koji podstiče proizvodnju insulina, usporava varenje i stvara osjećaj sitosti, čime se smanjuje apetit.

Umjesto sedmičnih injekcija, kakve primaju ljudi, mačkama će se ugrađivati dugotrajni implantat, tek nešto veći od mikročipa. Ovaj implantat postavlja se ispod kože i obezbjeđuje stalnu dozu lijeka za mršavljenje u trajanju do šest mjeseci, javlja Dejli Mejl.

Kliničko ispitivanje je počelo

Tretman je trenutno u prvoj fazi ispitivanja nazvanoj MEOW-1 (ManagEment of OverWeight), u koju se kompanija nada uključiti više od 50 mačaka. Dvije trećine njih primiće implantat sa lijekom, a njihov gubitak težine pratiće se tri mjeseca, s mogućnošću produženja na još tri. Iako su prethodne ograničene studije pokazale da je lijek bezbjedan za mačke, još uvijek nema dovoljno kliničkih dokaza o njegovoj efikasnosti u liječenju gojaznosti.

Ako se lijek pokaže uspješnim, OKAVA planira da pokrene veće kliničko ispitivanje sljedeće godine i zatraži odobrenje od Američke agencije za hranu i lijekove (FDA). To znači da bi tretman za mačke mogao postati dostupan oko 2028. ili 2029. godine.

Kad dijeta zakaže

Za vlasnike i veterinare koji se bore sa kontrolom težine mačaka, ovo bi mogla biti prekretnica. Trenutno se gojaznost ljubimaca liječi takozvanom „terapijskom dijetom“, koja uključuje smanjen unos kalorija i pojačanu fizičku aktivnost. Međutim, to zahtjeva veliku predanost i od vlasnika i od ljubimaca, a dijete često ne uspjevaju zbog onoga što veterinari nazivaju "moć žicanja“ – ljubimci su uporniji u traženju hrane nego što su vlasnici u odbijanju.

Dr Majkl Klotsman, izvršni direktor OKAVA-e, kaže: "Ograničenje kalorija, ili post, jedna je od najbolje proučenih intervencija za produženje životnog vijeka i poboljšanje metaboličkog zdravlja kod mačaka, ali je i jedna od najtežih za održavanje. OKV-119 je dizajniran da oponaša mnoge fiziološke efekte posta bez potrebe za značajnim promjenama u rutinama ishrane ili narušavanjem veze između čovjeka i životinje, koja se često vrti oko hrane.“

Rizici gojaznosti i potencijalne nuspojave lijeka

Gojaznost je jedan od najvećih zdravstvenih problema sa kojima se mačke suočavaju. Istraživanje Kraljevskog veterinarskog koledža pokazalo je da je gotovo polovina svih mačaka u Ujedinjenom Kraljevstvu gojazna. To, kao i kod ljudi, povećava rizik od srčanih bolesti, bolesti jetre, problema sa mokraćnim sistemom, raka i dijabetesa, koji zahtjeva skupe dnevne injekcije insulina.

Međutim, veterinarski stručnjaci upozoravaju da lijekovi za suzbijanje apetita mogu imati i neželjene nuspojave. Profesor Aleks Džerman sa Univerziteta u Liverpulu podsjetio je za Daily Mail na lijek za mršavljenje za pse, Slentrol, lansiran 2007. godine, koji je povučen sa tržišta dijelom i zato što se vlasnicima nije svidjelo kako su se njihovi ljubimci počeli ponašati.

"Normalno, pas bi ih čekao na vratima da ih pozdravi; oduševljen, srećan, mašući repom. Ali, budući da nisu bili gladni, dio tog ponašanja i interakcije sa vlasnikom se promijenio – suzbijanje apetita vlasnici su smatrali negativnim",“, rekao je dr Džerman.

Dodaje da će, ako se lijekovi pokažu uspješnim, vlasnicima biti potrebna podrška kako bi razumjeli moguće promjene u ponašanju svojih ljubimaca.

Osim za mačke, kompanija OKAVA je u avgustu objavila da je testirala implantate OKV-119 i na psima, te planira komercijalno lansiranje lijeka za obje vrste negdje između 2028. i 2029. godine, prenosi Indeks.hr.