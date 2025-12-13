Ljudi velikog srca su oko nas: Izgorjela im kuća, komšija obećao obnovu do Božića

Kuća porodice Ljubas u Zenici nestala je u samo nekoliko trenutaka kada je iznenada izbio požar u jutarnjim satima 10. decembra, njihov komšija Jasmin Horić nije ostao nijem na njihovu nesreću i poručio je da će im obnoviti kuću i to do Božića kojeg katolici proslavljaju 25. decembra.

Požar je prijavljen oko 5.25 časova u zeničkoj ulici Kamberovića čikma.

Vatrogasci su brzo reagovali, ali nažalost kući nije bilo spasa. Srećom, u svemu ovome nije bilo povrijeđenih.

Kada je čuo za nesreću, jedan od bližih komšija Jasmin javio se porodici i vratio im nadu.

“Okitićemo kuću kao ranije”

– Nakon što je mojim prijateljima i susjedima izgorjela kuća, sinoć tijekom noći, osjećam neopisivu tugu i žaljenje zbog pregršt uspomena i sjećanja koja su u trenutku nestala u plamenu. Zahvaljujući Bogu dragom niko nije ozlijeđen, a moji susjedi su živi i zdravi. Stara kuća bi svake godine za praznike oživjela, a obitelj Ljubas se trudila da baš ta kuća bude jedna od najljepše okićenih tijekom Božićnih i Novogodišnjih praznika. Moja ljudska, moralna i susjedska obaveza je da im budem na raspolaganju za sve što treba, pa ćemo tako u idućem periodu obnoviti krov kuće i kuću, a istu ćemo i okititi kao i prethodnih godina najkasnije do Božića – poručio je Horić, prenosi Večernji list.

Dobio je brojne pohvale i riječi podrške.

Gradonačelnik obećao pomoć

Porodicu Ljubas je posjetio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović koji je takođe obećao pomoć.

– Grad Zenica će učestvovati u obnovi njihovog doma, zajedno s susjedima koji su još jednom pokazali šta znači bosanska solidarnost i zajedništvo u pravom smislu te riječi – rekao je Kasumović.

Pomaže i crkva

I Župa Bezgrešnog začeća blažene d‌jevice Marije organizovaće prikupljanje pomoći za obnovu kuće.

Planirano je da se u tu akciju krene poslije misa u ned‌jelju, 14. decembra, koje će biti održane u 9 i 11 sati.