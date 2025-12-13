Prva presuda u BiH zbog diskriminacije

Prvostepena presuda kojom je načelnik opštine Šipovo Milan Kovač proglašen odgovornim za diskriminaciju nad novinarima Alenom Beširević i Harunom Dinarevićem prva je presuda u BiH ove vrste. U ovom slučaju, Kovač je novinare izvrijeđao komentarima o seksualnoj orijentaciji što je sud okvalifikovao kao nedopustivo ponašanje.

"Diskriminacija je jasna, jer je tuženi vrlo otvoreno vrijeđao, ponižavao i stvarao neprijateljsko okruženje i za novinara i za novinarku koji su ga tužili, koristeći različite zaštićene osnove u slučaju jednog i drugog novinara – zbog čega je prema njima počinio diskriminaciju. Zbog toga je ovaj predmet specifičan", saopšteno je iz Osnovnog suda.

Advokat Jovana Kisin Zagajac, koja je bila punomoćnik novinara, kaže da je ovo prva presuda kojom je sud utvrdio diskriminaciju nad novinarima.

"Sud je utvrdio diskriminaciju i obavezao tuženog načelnika da isplati naknadu za nematerijalnu štetu za duševnu bol koju su novinari pretrpjeli jer su bili izloženi takvoj vrsti ponašanja oni su u rangu gdje se dosuđuju i naknade za klevetu 1.000, 1.500 ili 2.000 nisu neke abnormalne cifre. Moje mišljenje je da treba da budu veće naknade jer ta duševna bol i vrsta poniženja javno poniženje degradiranje mnogo veća od satisfakcije koja se dobija takvim predmetima", kaže Kisin Zagajac.

S obzirom da je presuda prvostepena, na nju je moguće uložiti žalbu drugostepenom sudu, što je načelnik Šipova Milan Kovač i uradio.

"Moj je stav zvaničan da je nepravosnažna presuda da je ne treba komentarisati uložio sam žalbu u zakonskom roku i očekujem odluku drugostepenog organa pozitivnu", kaže Milan Kovač.

Sličan problem imala je i novinarka Bojana Ninković koja je takođe podnijela tužbu protiv Kovača. Kaže da je presuda Osnovnog suda korak naprijed ka tome da će novinari konačno biti zaštićeni.

"Meni je prije svega drago da je takva presuda donesena. To je korak da se nešto uradi po tom pitanju i ja sam bila u istoj situaciji od istog čovjeka nije prijatno kad obavljate svoj posao i dobijete uvrede i napad zato što ste radili svoj posao takvoj vrsti govora nije mjesto u javnom prostoru", kaže Bojana Ninković, novinar portala Kapital.

Kontaktirali smo i novinare koji su tužili Kovača, međutim, neće se oglašavati dok sud, u ovom slučaju Okružni, ne donese odluku u drugostepenom postupku. Pitali smo i sud da li je stigla žalba Milana Kovača. Do ovog momenta, kažu, nisu zaprimili žalbu za ovaj slučaj.