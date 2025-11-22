Tri brata otkrila bogatstvo u potkrovlju

Logo

Dok su prošlog Božića čistili tavan svoje preminule majke u Kaliforniji, trojica braće došli su do otkrića koje im je promijenilo život: ispod gomile blijedih novina pronašli su jedan od prvih stripova o Supermenu ikada napravljenih.

Originalni primjerak prvog izdanja iz juna 1939. o pustolovinama Čovjeka od čelika bio je u izvanredno očuvanom stanju. Sada je postao najskuplji strip ikada prodat, dostigavši 9,12 miliona dolara na aukciji.

Купус-270925

Zdravlje

Ovi ljudi ne bi trebalo da jedu kiseli kupus

Heritidž Aukšns iz Teksasa, koja je organizovala prodaju u četvrtak, nazvala ga je “vrhuncem sakupljanja stripova”.

Braća su 2024. pronašla šest stripova, uključujući Supermen #1, u tavanu, ispod gomile novina u kartonskoj kutiji prekrivenoj paučinom, navodi Heritidž.

Sačekali su nekoliko mjeseci prije nego što su kontaktirali aukcijsku kuću, ali kada su to učinili, potpredsjednik Heritidža Lon Alen posjetio ih je u San Francisku u roku od nekoliko dana.

"Braća, koja su odlučila da ne otkrivaju svoja imena, imaju između 50 i 60 godina, a njihova im majka uvijek govorila da ima vrijednu kolekciju stripova, ali im je nikada nije pokazala", rekao je Alen.

Njihova majka čuvala je stripove još otkako su ih ona i njen brat kupovali između Velike depresije i početka Drugog svjetskog rata, navodi Heritidž.

Судар-Трново

Hronika

Snijeg stvara probleme: Sudar dva vozila, policija na terenu

Alen je dodao da je hladna klima sjeverne Kalifornije bila savršena za očuvanje starog papira.

To je pomoglo da CGC, velika nezavisna služba za ocjenu stripova, ovom primjerku Supermen #1 dodijeli ocjenu 9.0 na skali od 10, nadmašivši prethodni rekord od 8.5. A s prodajnom cijenom većom od devet miliona dolara, uključujući premiju za kupca, Supermen #1 je lako nadmašio prethodni najskuplji strip ikada prodat za tri miliona dolara.

Ekšn Komiks No. 1, djelo iz 1938. koje je prvi put predstavilo Supermena, prodato je prošle godine za 6 miliona dolara. Najmlađi brat rekao je u saopštenju za javnost aukcijske kuće da je kutija ostala zaboravljena u zadnjem dijelu tavana.

