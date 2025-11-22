Logo

Mjesec rođenja otkriva tačnu godinu kada ćete se obogatiti

Izvor:

Alo

22.11.2025

12:15

Komentari:

0
Паре новац
Foto: Pixabay

Vaš mjesec rođenja u numerologiji može otkriti kada je osoba najvjerovatnija da dosegne vrhunac u karijeri i materijalnoj stabilnosti. Prema analizi numerologa, različiti mjeseci su povezani s različitim fazama života i prekretnicama u finansijskom stanju, i određuju kada ćete se obogatiti.

Januar: Visoka šansa da bogatstvo počne da teče već oko 25. godine.

Februar: Početni finansijski izazovi, ali stagnacija se mijenja — uspjeh se potpunije ostvaruje u kasnim 40-im.

Mart: Veze i mentorstva igraju bitnu ulogu — stabilnost i uspjeh dolaze oko 28. godine.

April: Borbe su dio puta — nagli preokret finansijske sreće se dešava oko 35. godine.

Maj: Eksplozivan potencijal — karijera “krene u vis” već nakon 25. godine.

Jun: Mreža kontakata, iskustvo — oko 30. godine stiže vaša zlatna era. Jul: Ponos ponekad koči, ali sa 33 se finansijska sreća okreće u vašu korist.

Руски стручњаци, Филолошки факултет

Društvo

Ruski stručnjaci predstavili najnaprednije metodologije u nastavi

Avgust: Samostalnost i motivacija vas vode — prvi veliki finansijski skok se očekuje u 29-oj godini.

Septembar: Uspjeh dolazi kroz rad, skromnost i posvećenost — vaš trenutak dolazi oko 31. godine.

Oktobar: Borbeni duh i upornost – vaš finansijski vrhunac možda tek “cvjeta” oko 45. godine.

Novembar: Ima izazova, ali podrška drugih vam pomaže da stignete do prosperiteta već oko 30. godine.

Decembar: Samostalnost i ambicija vode vas ka velikom uspjehu između 33. i 35. godine — fama i bogatstvo mogu ići ruku pod ruku, prenosi Alo.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

novac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka će se obogatiti do kraja novembra

6 h

0
Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

Zanimljivosti

Mjesec rođenja otkriva tačnu godinu kada ćete se obogatiti

16 h

0
Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

Zanimljivosti

Mladi bik prodat za vrtoglavih 146.000 evra

21 h

0
За 3 знака хороскопа стиже неочекивани приход до краја новембра

Zanimljivosti

Za 3 znaka horoskopa stiže neočekivani prihod do kraja novembra

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner