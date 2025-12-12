Logo
Large banner

Čović: Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH, bolje da ušutim na izjave Konakovića

Izvor:

Kliks

12.12.2025

20:50

Komentari:

0
Човић: Високи представник нема шта радити у БиХ, боље да ушутим на изјаве Конаковића
Foto: ATV

Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH smatra da trenutna politička kriza nije najveća od potpisivanja od Dejtonskog sporazuma. Ovu poruku je, između ostalog, poručio na današnjoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom sporazumu.

"Vratio bih vas 25 godina unazad da vidite šta je prava kriza", rekao je on te dodao da je tadašnji visoki predstavnik donio stotine odluka kada je "140 hrvatskih predstavnika sankcionisano".

Komentarisao je i izjavu Elmedina Konakovića koji je rekao da se u BiH ne može bez međunarodnih institucija.

"Bolje da zašutim na izjave Konakovića", poručio je Čović te dodao da Konaković vjerovatno nije tako mislio.

Prisjetio se i Hercegovačke banke te je pitao je li neko odgovarao za to nakon 25 godina. Smatra kako je tada "uništen sistem" te dodaje da su ga "nekako preživjeli".

"Jedan dio vas zna da smo imali pisane dokumente da se gospodarska moć Hrvata mora spustiti zbog druga dva naroda i to se radilo svim sredstvima", rekao je Čović.

Prisjetio se svoje karijere u privredi te rekao kako je "svojom nesrećom" otišao u politiku.

"Moramo biti svjesni da ekonomija nema šanse u ovim prilikama. Juče ste imali demonstraciju nemoći, da investirate milione i neko dođe i kaže ne možete", rekao je Čović, misleći na neotvaranje graničnog prijelaza Gradiška.

Istakao je kako je "napadnut" hrvatski premijer Andrej Plenković koji je najzaslužniji za to "iako nijedan zakon nije prekršio", govoreći o tome jer je ušao u našu zemlju preko ovog prijelaza koji još nije otvoren. Istaknuo je kako je sve bilo prema zakonima.

Čović se osvrnuo i na 11 vlada u FBiH, govoreći o samom uređenju kantona

"Pokušali smo sa Bakirom (Izetbegovićem) pričati prije 20 godina da napravimo dva 'mega kantona', bošnjački i hrvatski, ali je reakcija bila negativna", rekao je on.

Jedna od njegovih glavnih poruka je bila da se hitno mora zatvoriti kancelarija visokog predstavnika, a kao glavni razlog je istakao jer nije riješio pitanje državne imovine.

Govorio je o Južnoj interkonekciji te rekao kako je taj zakon donesen preglasavanjem i da je cilj "izbaciti Bh. gas iz ovog projekta jer mu tu nije mjesto" te da se da koncesija američkoj kompaniji.

Tvrdi kako će se ovaj projekat graditi šest, sedam godina "kakvi smo mi". Govorio je i na kraju ponovo o visokom predstavniku Kristijanu Šmitu.

"Ideja je bila da doskoči Dodiku (Miloradu) i zaustavi sve investicije u Republici Srpskoj", smatra Čović te rekao da su mu "poslali poruku".

Na kraju je uputio poruku:

"Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH ako smo u mogućnosti da otvorimo pregovarački proces do kraja godine".

Podijeli:

Tagovi:

Dragan Čović

Kristijan Šmit

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Скот Ритер: Кијев губи посљедње утврђене градове, остају без трупа

Svijet

Skot Riter: Kijev gubi posljednje utvrđene gradove, ostaju bez trupa

44 min

0
Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

Scena

Ovo je čekalo 20 miliona ljudi iz bivše Juge: Džoni Štulić ponovo snima!

49 min

0
Лото резултати: Незапамћен детаљ са извлачења

Društvo

Loto rezultati: Nezapamćen detalj sa izvlačenja

54 min

0
Бразил спрема невјероватну понуду: Анћелоти постаје најплаћенији селектор на свијету

Fudbal

Brazil sprema nevjerovatnu ponudu: Anćeloti postaje najplaćeniji selektor na svijetu

1 h

0

Više iz rubrike

Зовко: Федерализам БиХ једино рјешење на путу ка ЕУ

BiH

Zovko: Federalizam BiH jedino rješenje na putu ka EU

1 h

1
Цвијановић: БиХ треба да се врати себи, а то значи распустити ПИК и укинути бонска овлаштења

BiH

Cvijanović: BiH treba da se vrati sebi, a to znači raspustiti PIK i ukinuti bonska ovlaštenja

1 h

0
Приморац: Потребно укинути бонска овлаштења

BiH

Primorac: Potrebno ukinuti bonska ovlaštenja

1 h

0
Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

BiH

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

21

09

UŽIVO: Bitno, 12.12.2025.

21

05

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

21

04

Neka druga žena: Mozaik istina i laži

21

01

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner