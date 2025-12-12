Čović: Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH, bolje da ušutim na izjave Konakovića

Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH smatra da trenutna politička kriza nije najveća od potpisivanja od Dejtonskog sporazuma. Ovu poruku je, između ostalog, poručio na današnjoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom sporazumu.

"Vratio bih vas 25 godina unazad da vidite šta je prava kriza", rekao je on te dodao da je tadašnji visoki predstavnik donio stotine odluka kada je "140 hrvatskih predstavnika sankcionisano".

Komentarisao je i izjavu Elmedina Konakovića koji je rekao da se u BiH ne može bez međunarodnih institucija.

"Bolje da zašutim na izjave Konakovića", poručio je Čović te dodao da Konaković vjerovatno nije tako mislio.

Prisjetio se i Hercegovačke banke te je pitao je li neko odgovarao za to nakon 25 godina. Smatra kako je tada "uništen sistem" te dodaje da su ga "nekako preživjeli".

"Jedan dio vas zna da smo imali pisane dokumente da se gospodarska moć Hrvata mora spustiti zbog druga dva naroda i to se radilo svim sredstvima", rekao je Čović.

Prisjetio se svoje karijere u privredi te rekao kako je "svojom nesrećom" otišao u politiku.

"Moramo biti svjesni da ekonomija nema šanse u ovim prilikama. Juče ste imali demonstraciju nemoći, da investirate milione i neko dođe i kaže ne možete", rekao je Čović, misleći na neotvaranje graničnog prijelaza Gradiška.

Istakao je kako je "napadnut" hrvatski premijer Andrej Plenković koji je najzaslužniji za to "iako nijedan zakon nije prekršio", govoreći o tome jer je ušao u našu zemlju preko ovog prijelaza koji još nije otvoren. Istaknuo je kako je sve bilo prema zakonima.

Čović se osvrnuo i na 11 vlada u FBiH, govoreći o samom uređenju kantona

"Pokušali smo sa Bakirom (Izetbegovićem) pričati prije 20 godina da napravimo dva 'mega kantona', bošnjački i hrvatski, ali je reakcija bila negativna", rekao je on.

Jedna od njegovih glavnih poruka je bila da se hitno mora zatvoriti kancelarija visokog predstavnika, a kao glavni razlog je istakao jer nije riješio pitanje državne imovine.

Govorio je o Južnoj interkonekciji te rekao kako je taj zakon donesen preglasavanjem i da je cilj "izbaciti Bh. gas iz ovog projekta jer mu tu nije mjesto" te da se da koncesija američkoj kompaniji.

Tvrdi kako će se ovaj projekat graditi šest, sedam godina "kakvi smo mi". Govorio je i na kraju ponovo o visokom predstavniku Kristijanu Šmitu.

"Ideja je bila da doskoči Dodiku (Miloradu) i zaustavi sve investicije u Republici Srpskoj", smatra Čović te rekao da su mu "poslali poruku".

Na kraju je uputio poruku:

"Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH ako smo u mogućnosti da otvorimo pregovarački proces do kraja godine".