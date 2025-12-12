Logo
Zovko: Federalizam BiH jedino rješenje na putu ka EU

SRNA

12.12.2025

19:55

1
Зовко: Федерализам БиХ једино рјешење на путу ка ЕУ
Poslanik u Evropskom parlamentu Željana Zovko izjavila je danas u Zagrebu da je federalizam jedino rješenje koje bi BiH izvuklo iz krize i uputilo zemlju ka evropskom putu.

Zovko je na međunarodnoj konferenciji "30 godina nakon Dejtona: traženje lokalnih rješenja" naglasila da BiH sa OHR-om ne može ući u EU.

"Evroparlamentarcima je jasno kakva je situacija u BiH i da nema volje da se otvori priča o preuređenju zemlje. Princip raspodjele vlasti funkcioniše u nekim evropskim državama kao što je Belgija, što bi bilo dobro za BiH", rekla je Zovko.

Ona je navela da ju je bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić verbalno napao da je protiv muslimana, ali da to nikada nije bila.

"Kada govorim o političkom Sarajevu, onda je to ono koje ne može prepoznati političku realnost u Evropi. Svi napori evropskih parlamentaraca da se BiH načini funkcionalnom, nažalost, ne nailaze na dobar odjek u BiH", rekla je Zovko.

Ona je dodala da joj je cilj da pomogne BiH da postane punopravni član EU.

"Nažalost, BiH sve dublje tone u krizu. Nešto se u BiH mora mijenjati da bi tri naroda i ostali građani našli put da funkcionišu", smatra Zovko.

Ona je podsjetila da se federalizam BiH pominjao još 2014. godine.

"To je evropski pojam. Kako bi federalizam izgledao to je do dogovora tri naroda", rekla je Zovko.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković kaže da nije protiv zatvaranja OHR-a u BiH, ali da postojeća situacija nije takva da se to može desiti.

"Nikada u BiH nismo ispunili uslove za zatvaranje OHR-a i to je dovoljan razlog što je još tu. Nisam neko ko misli da BiH može biti unitarna, ali ne mogu dozvoliti da se neko igra institucijama", rekao je Konaković.

