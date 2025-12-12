Logo
Primorac: Potrebno ukinuti bonska ovlaštenja

12.12.2025

19:25

Komentari:

0
Приморац: Потребно укинути бонска овлаштења

Bonska ovlaštenja su glavni krivac za odlazak stanovništva iz BiH, nefunkcionalnost ekonomije i veliku etničku netrpeljivost, izjavio je viši naučni saradnik u Fondaciji "Heritidž" Maks Primorac.

On je na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom mirovnom sporazumu podsjetio da se ranije u okviru međunarodne zajednice govorilo o "lokalnim rješenjima" u BiH.

"Dejton je obećavao tri jednaka naroda. To se nije desilo. Govorili smo o lokalnim rješenjima. Kako možete imati lokalna rješenja ako lokalci nemaju suverenost, ako je konačan suverenitet u rukama evropskih diplomata?", upitao je Primorac.

Prema njegovim riječima, takva situacija dovela je do tenzija i zato se bonska ovlaštenja moraju da "nestanu".

Govoreći o OHR-u, Primorac je napomenuo da se on pominje u Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali kao izvještaču ili posredniku.

"To su vrlo važne funkcije, ali je to stvorilo dosta negativnih stvari. Ako nemate izabrane lidere u BiH - vlasti - šta ćete govoriti jedni drugima kada znate da OHR ima zadnju riječ? Onda idete njemu da riješite stvari. Kada je Dejton potpisan, imali smo pokušaj stvaranja građanskog sistema `jedan čovjek - jedan glas`, ali to nije bilo to. Dobili smo zatrovane odnose tri konstitutivna naroda", rekao je Primorac.

On je dodao da je stanje u kojem se trenutno nalazi BiH loše i za BiH i za SAD.

