Loto rezultati: Nezapamćen detalj sa izvlačenja

Izvor:

ATV

12.12.2025

20:29

Лото резултати: Незапамћен детаљ са извлачења
Foto: screenshot

U 98. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrije Republike Srpske i Srbije, nisu izvučene glavne nagrade, ali je viđen nevjerovatan detalj.

Tokom izvlačenja automobila u igri ekstra šansa izvučen je tiket sa brojem 01-01101-50-5-23-00106, a dobitnik je iz Zemuna.

Ono što je zaista nevjerovatno u cijeloj ovoj situaciji jeste vrijeme kada je tiket uplaćen. Igrač je odigrao svoju kombinaciju 12. dana u 12. mjesecu u tačno 12 sati i 12 minuta.

Zaista zanimljiv detalj sa izvlačenja posljednjeg kola igre Loto.

Ostali rezultati

Inače, ni u jednoj prethodnoj igri nije izvučena glavna nagrada. Igra Loto bila je vrijedna 4.850.000 KM, a izvučeni su brojevi 5, 9, 20,22, 26,15 i 34.

Društvo

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Igra Loto u 98. kolu nosila je 2.400.000 KM, a dobitna kombinacija glasila je 13,10, 30, 1, 28, 33 i 2.

U ovom kolu izvučen je džoker broj 973573, a ni u ovoj igri nije bilo dobitka

