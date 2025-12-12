Alkohol glavni uzrok saobraćajnih nesreća u Srpskoj

Alkohol je i u protekloj godini bio glavni uzrok saobraćajnih nesreća u Republici Srpskoj, podaci su to Agencije za bezbjednost saobraćaja.

Kažu, alkohol negativno utiče na psihofizičke sposobnosti i utiče na reakcije vozača koji su, kad popiju, skloniji brzoj vožnji. U periodu praznika u većoj mjeri se konzumira alkohol. Zbog toga je pokrenuta akcija “Lako je alkohol odbiti”

“U 43 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima učesnici su bili u alkoholisanom stanju od toga je u najvećoj mjeri 90 posto onaj ko je uzrokovao saobraćajne nesreće je bio pod dejstvom alkohola. Planirali smo četiri predavanja u sklopu aktivnosti kad se život preokrene ..gdje ćemo mladim ljudima prije svega kroz priče naših sugrađana koji su pretrpjeli najveće povrede ostali invalidi nakon saobraćajne nesreće ukazati na opasnost koju sa sobom nosi alkohol”, rekao je Milija Radović, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje organizuje kampanju podaci pokazuju da je ove godine broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u porastu.

"U prvih 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 118 osoba na licu mjesta, dok je prošle godine u istom periodu smrtno stradalo 88 ljudi", kažu iz MUP-a Republike Srpske.

Alkohol i brza vožnja razlog su većine saobraćajnih nezgoda, smatraju u Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda. Kroz edukativna predavanja žele da dopru najviše do mladih vozača i ukažu na štetnost konzumacije alkohola i vožnje u takvom stanju.

“Mislim da mladi vozači i jesu naša ciljna grupa. Kod njih možete da proizvedete neke promjene kod vozača srednje životne dobi koji su naučili da se ponašaju neodgovorno ne vežu pojas i voze pod dejstvom alkohola trebamo da spasimo nove generacije način jesu ovakve kampanje”, rekao je Dejan Trninić, direktor udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda ''STEP''.

Vožnja pod dejstvom alkohola jeste kažnjiva zakonom, Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja smatraju da kazne nisu adekvatne i dovoljno visoke. Za utvrđenih od 0,3 do jedan promil alkohola u krvi predviđena je novčana kazna od 50 KM i jedan kazneni bod, dok je za vozače koji imaju od jedan do dva promila alkohola, novčana kazna 100 KM, dva kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od jednog mjeseca.

“Moramo imati kazne koje će odvraćati od činjenja prekršaja. Dakle kazna mora biti neprihvatljiva za onoga ko čini prekršaje. Nemamo efekat kazna se opet ne plaća I onda imamo nekog ko stalno čini I zašto da nagrađujemo nekoga da se polovi kazna”, rekao je Milija Radović, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Kampanja "Lako je alkohol odbiti" traje do januara naredne godine, a poruka je da odgovoran vozač umjesto alkohola bira život. Cilj kampanje je podizanje nivoa bezbjednosti u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju pod dejstvom alkohola – jednog od najčešćih uzroka udesa s najtežim posljedicama.