Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje: Ne vidi se "prst pred okom"

Nivo zagađenja vazduha širom BiH zabrinjavajući je od početka ovog mjeseca, a takva situacija građane očekuje i u narednih desetak dana, ističu stručnjaci.

Naime, u posljednjih sedam dana u Banjaluci su se smjenjivale oznake od nezdrav do opasan po zdravlje. Jedan od najgorih dana je bio u četvrtak, i to uveče, kada je u Banjaluci vazduh okarakterisan kao opasan, te je indeks kvaliteta dostigao čak 418, navedeno je na stranici "Zrak - eko-akcije".

Kako su tada istakli na ovoj stranici, oznaka "opasno" može da izazove ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo.

U Prijedoru je indeks to veče iznosio 228, sa PM10 vrijednošću od 184. U Tuzli je izmjeren indeks 206, sa PM2.5 od 146. Sarajevo je imalo indeks 190, što se smatra nezdravim.

Nekoliko godina unazad Sarajevo, Banjaluka, Kakanj i Zenica su među najzagađenijim gradovima u BiH, čak i u svijetu.

Ranka Radić, načelnica Odjeljenja za zaštitu životne sredine u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, kazala je da se od početka ovog mjeseca bilježe povišene koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, prije svega lebdećih čestica PM10 i PM2,5, ali da se takvo stanje očekuje i u narednim danima.

Samozapaljeni deponovani ugalj guši Gačane​

Istakla je i da ove čestice mogu prodrijeti duboko u ljudski organizam te izazvati zdravstvene probleme, u zavisnosti od njihovog sastava.

"Povišene su koncentracije PM10 i PM2,5, dok ostale zagađujuće materije sumpor-dioksida, azotnih oksida, ugljen-monoksida nisu povišene", kazala je Radićeva i dodala da se ovaj trend bilježi od 1. decembra u Doboju, Banjaluci, Prijedoru i gdje god postoje mjerne stanice.

"Možemo reći da već nekoliko dana imamo kontinuirano povišene vrijednosti. Sada je period grijne sezone, a situaciju dodatno pogoršavaju nepovoljni meteorološki uslovi. Atmosfera je stabilna, svakodnevno se javlja magla u riječnim područjima, nema vjetra ni prirodne cirkulacije, pa sve što se emituje ostaje u donjim slojevima atmosfere u vazduhu koji udišemo", pojašnjava Radićeva i dodaje da građani to već osjete kada izađu napolje.

"Preporuka je da osjetljive kategorije stanovništva ograniče kretanje i, ako nije neophodno, odgode aktivnosti na otvorenom. Ne možemo se u potpunosti zaštititi od ovakvih situacija, ali možemo barem smanjiti izlaganje", ističe Radićeva.

Istakla je i da maske koje su se koristile tokom pandemije korona virusa ne pružaju zaštitu od ovih čestica.

"One mogu imati samo psihički efekat. Postoje posebno urađene maske za zaštitu od lebdećih čestica koje se mogu nabaviti u apotekama. Druge efikasne mjere zaštite praktično ne postoje dok se stanje ne popravi, ali, nažalost, u narednim danima ne očekuju se promjene", kazala je Radićeva.

Ističe da će, prema najavama meteorologa, stabilno vrijeme potrajati još najmanje 10 dana, te dodaje da se očekuje isto stanje i što se tiče kvaliteta vazduha.

"Kvalitet vazduha ne možemo promijeniti u trenutku, to su aktivnosti na kojima treba da se radi kontinuirano", zaključila je Radićeva.

"Zagađenje vazduha je globalni problem koji mora biti riješen jer će on postajati sve veći", rekao je ranije pulmolog Mladen Duronjić, načelnik Klinike za plućne bolesti UKC Republike Srpske.

Istakao je da je u zadnje vrijeme ovaj problem sve češći.

"Najveći zagađivači su ložišta, toplane, TE i izduvni gasovi iz automobila. Kada je riječ o mjernim jedinicama, veličine u mikronima preko 30-40 najčešće nisu štetne i ne predstavljaju rizik, dok 10 i ispod već jesu štetne", rekao je Duronjić.

Branislav Lolić, pedijatar i alergolog, kazao je ranije za "Nezavisne novine" da je zagađenost vazduha postala globalni problem te dodaje da je nemoguća misija da se trajno riješi problem zagađenosti vazduha.

"Simptomi dugotrajnog izlaganja smogu najčešće su iritacija sluznice, pogotovo nosa, koji je prvi dio respiratornog sistema izložen zagađenju. Mogući su kihanje, curenje iz nosa, nadraženost očiju te kašalj kao odbrambeni mehanizmi. Ukoliko zagađenost duže traje, moguća je povećana sklonost respiratornim infekcijama, posebno kod osoba koje imaju problem s alergijama i astmom, kod kojih može doći i do otežanog disanja", kazao je Lolić.

Pojasnio je da ono što se može uraditi u ovom periodu kada je vazduh vani zagađen jeste da se smanji unutrašnje aerozagađenje, kao što su duvanski dim, kuvanje na plin, kao i domaća ložišta.