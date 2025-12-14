Logo
U Srpskoj rođeno 8 beba

Izvor:

SRNA

14.12.2025

09:00

Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, po četiri dječaka i djevojčice, rečeno je u porodilištima.

Tri bebe rođene su u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna u Bijeljini, Prijedoru i Istočnom Sarajevu.

Беба

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i dječak, u Doboju dječak i djevojčica, u Bijeljini i Prijedoru po jedan dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Trebinju, Foči, Gradišci i Nevesinju.

