U Srpskoj rođeno 8 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, po četiri dječaka i djevojčice, rečeno je u porodilištima.

Tri bebe rođene su u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna u Bijeljini, Prijedoru i Istočnom Sarajevu.

Društvo Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i dječak, u Doboju dječak i djevojčica, u Bijeljini i Prijedoru po jedan dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Trebinju, Foči, Gradišci i Nevesinju.