Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

Visina snijega u Drvaru je oko 20 centimetara, mehanizacija čisti puteve ali na pojedinim dionicama snježne padavine otežavaju rad, rekla je Srni načelnik opštine Dušica Runić.

Runićeva je istakla da je mehanizacija od jutros na terenu i da se čišćenje saobraćajnica odvija u skladu sa planom prioriteta.

Runićeva je rekla da ekipe kontinuirano rade na održavanju prohodnosti glavnih saobraćajnica, dok se u hitnim slučajevima reaguje odmah, kako bi se omogućio prolaz vozilima hitne pomoći i drugim službama.

- Za sada je stanje podnošljivo, iako snježne padavine otežavaju rad na pojedinim dionicama - rekla je Runićeva.

Apelovala je da se građani suzdrže od putovanja bez prijeke potrebe, posebno stanovnici seoskih područja gdje su putevi uži i gdje je otežano čišćenje.