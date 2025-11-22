Logo

Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

Izvor:

SRNA

22.11.2025

18:24

Komentari:

0
Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Visina snijega u Drvaru je oko 20 centimetara, mehanizacija čisti puteve ali na pojedinim dionicama snježne padavine otežavaju rad, rekla je Srni načelnik opštine Dušica Runić.

Runićeva je istakla da je mehanizacija od jutros na terenu i da se čišćenje saobraćajnica odvija u skladu sa planom prioriteta.

borovnica pixabay

Zdravlje

Zdravlje na tanjiru: Borovnice pomažu u snižavanju holesterola i šećera u krvi

Runićeva je rekla da ekipe kontinuirano rade na održavanju prohodnosti glavnih saobraćajnica, dok se u hitnim slučajevima reaguje odmah, kako bi se omogućio prolaz vozilima hitne pomoći i drugim službama.

- Za sada je stanje podnošljivo, iako snježne padavine otežavaju rad na pojedinim dionicama - rekla je Runićeva.

Apelovala je da se građani suzdrže od putovanja bez prijeke potrebe, posebno stanovnici seoskih područja gdje su putevi uži i gdje je otežano čišćenje.

Podijeli:

Tag:

Dušica Runić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач почетник остао без возачке дозволе након прве вожње

Auto-moto

Vozač početnik ostao bez vozačke dozvole nakon prve vožnje

1 h

0
Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад

Region

Dječak (9) preminuo u privatnoj bolnici nakon što je dobio boginje: Ustanovi zabranjen rad

1 h

0
У ресторанима почели да наплаћују оно што не поједете: Гостима поручују да су бахати

Svijet

U restoranima počeli da naplaćuju ono što ne pojedete: Gostima poručuju da su bahati

1 h

0
Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac grcala u suzama pred kamerama

1 h

0

Više iz rubrike

Тешки услови на путу између Дрвара и Источног Дрвара

Gradovi i opštine

Teški uslovi na putu između Drvara i Istočnog Drvara

1 h

0
Сарајево

Gradovi i opštine

Ljudi se izlomili: ''Čisti'' trotoari napunili Hitnu pomoć

1 h

0
Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Gradovi i opštine

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

4 h

0
Квар на три далековода, без струје више села

Gradovi i opštine

Kvar na tri dalekovoda, bez struje više sela

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner