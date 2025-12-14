Užas u Hrvatskoj: Muškarac ubio ženu pa sebe

Ženska osoba ubijena je u porodičnoj kući u Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji, a osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem izvršila je samoubistvo, saopštila je policija.

Iz policije su naveli da je tijelo osobe koja se dovodi u vezu sa ovim događajem pronađeno prilikom pretrage terena.

Hrvatski mediji navode da je muškarac ubio ženu pa izvršio samoubistvo.

Srbija Radnik čije je tijelo pronađeno ubijen! Zna se i motiv

Policija će po završetku uviđaja saopštiti više detalja.