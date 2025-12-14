Logo
Large banner

Užas u Hrvatskoj: Muškarac ubio ženu pa sebe

Izvor:

SRNA

14.12.2025

08:29

Komentari:

0
Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

Ženska osoba ubijena je u porodičnoj kući u Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji, a osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem izvršila je samoubistvo, saopštila je policija.

Iz policije su naveli da je tijelo osobe koja se dovodi u vezu sa ovim događajem pronađeno prilikom pretrage terena.

Hrvatski mediji navode da je muškarac ubio ženu pa izvršio samoubistvo.

policija srb

Srbija

Radnik čije je tijelo pronađeno ubijen! Zna se i motiv

Policija će po završetku uviđaja saopštiti više detalja.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Ubistvo

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

Hronika

Horor: Mladić pokušao da ubije djevojku!

22 h

0
beba

Region

Majka osuđena na kućni pritvor za ubistvo novorođenčeta

1 d

0
Осумњичени за убиство које је потресло Словенију пуштен из притвора

Region

Osumnjičeni za ubistvo koje je potreslo Sloveniju pušten iz pritvora

1 d

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Region

Osumnjičenom za dvostruko ubistvo određen pritvor

1 d

0

Više iz rubrike

У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

Region

U zagrebačkom domu za starije i nemoćne zbog požara evakuisano 250 štićenika

3 h

0
Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

Region

Pobuna u Dalmaciji zbog doktora iz Irana: "Neće da priča hrvatski, sestre moraju prevoditi, a koristi i ChatGPT"

13 h

1
У Хрватској потврђена куга малих преживара

Region

U Hrvatskoj potvrđena kuga malih preživara

14 h

0
Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

Region

Uhapšen muškarac, tjerao svoje maloljetno dijete na prosjačenje

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

20

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

11

12

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

11

07

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

10

58

Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

10

46

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner