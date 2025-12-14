Užas u Hrvatskoj: Muškarac ubio ženu pa sebe

Izvor:
SRNA
14.12.2025
08:29
Komentari:0
Ženska osoba ubijena je u porodičnoj kući u Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji, a osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem izvršila je samoubistvo, saopštila je policija.
Iz policije su naveli da je tijelo osobe koja se dovodi u vezu sa ovim događajem pronađeno prilikom pretrage terena.
Hrvatski mediji navode da je muškarac ubio ženu pa izvršio samoubistvo.
Srbija
Radnik čije je tijelo pronađeno ubijen! Zna se i motiv
Policija će po završetku uviđaja saopštiti više detalja.
Region
3 h0
Region
13 h1
Region
14 h0
Region
20 h0
Najnovije
Najčitanije
11
20
11
12
11
07
10
58
10
46
Trenutno na programu