Osumnjičenom za dvostruko ubistvo određen pritvor

Lazaru Vuleviću, osumnjičenom za ubistvo lica čiji su inicijali M.P. /74/ i M.V. /41/ u Nikšiću, određen je pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Podgorici.
Iz suda su naveli da je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i jer postoje okolnosti koje ukazuju da će Vulević ponoviti krivično djelo.
"Pritvor je nužan i radi nesmetanog vođenja postupka, a u pitanju je krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posljedica", dodaje se u saopštenju.
Osim za krivična djela teško ubistvo, Vulević je osumnjičen i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.
Tijela žene i muškarca pronađena su prije tri noći u stanu zgrade u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića, a Vulević je uhapšen prije dava dana u Baru.
On je više puta osuđivan zbog izvršenih krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i odslužio je zatvorske kazne od skoro 13 godina.
