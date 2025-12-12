Logo
Osumnjičenom za dvostruko ubistvo određen pritvor

Izvor:

SRNA

12.12.2025

11:52

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Foto: Uprava policije Crne Gore

Lazaru Vuleviću, osumnjičenom za ubistvo lica čiji su inicijali M.P. /74/ i M.V. /41/ u Nikšiću, određen je pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Podgorici.

Iz suda su naveli da je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i jer postoje okolnosti koje ukazuju da će Vulević ponoviti krivično djelo.

"Pritvor je nužan i radi nesmetanog vođenja postupka, a u pitanju je krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posljedica", dodaje se u saopštenju.

Osim za krivična djela teško ubistvo, Vulević je osumnjičen i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.

Tijela žene i muškarca pronađena su prije tri noći u stanu zgrade u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića, a Vulević je uhapšen prije dava dana u Baru.

On je više puta osuđivan zbog izvršenih krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i odslužio je zatvorske kazne od skoro 13 godina.

dvostruko ubistvo

Nikšić

Pritvor

