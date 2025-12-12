Logo
Large banner

Evo kako je banjalučka banka prevarena za 71.000 maraka

Izvor:

Glas Srpske

12.12.2025

11:42

Komentari:

0
Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака
Foto: ATV

Stefano Salkanović (19) iz Banjaluke, osumnjičen da je prevarom u više navrata oštetio banku u Banjaluci za više od 70.000 KM, pušten je iz pritvora i određene su mu mjere zabrane, saznaje "Glas Srpske".

Njegov advokat Marko Mikeš potvrdio je da je njegov klijent pušten uz mjere zabrane.

аца лукас

Gradovi i opštine

Otkazan još jedan koncert Ace Lukasa u Srpskoj

"Ovakva odluka suda je očekivana i ispravna", rekao je Mikeš, prenosi pomenuti portal.

On nije mogao da komentariše slučaj i navode optužbe u cilju zaštite istrage i interesa klijenta.

Salkanoviću je, kako se saznaje, tako umjesto pritvora zabranjeno da se sastaje sa svjedocima, da putuje i napušta boravište.

On je uhapšen 18. novembra ove godine zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela prevara.

"U periodu od 29. oktobra do 11. novembra 2025. godine osumnjičeni je u ulici u centru Banjaluke u više navrata preduzimao radnje na uplatno-isplatnim bankomatima i tom prilikom je oštetio banku za novčani iznos veći od 70.000 maraka", saopšteno je ranije iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Poznate nove cijene goriva

Nakon ispitivanja na prijedlog tužilaštva Salkanoviću je Osnovni sud Banjaluka odredio pritvor.

Salkanovića terete da je je prevaru počinio od 29. oktobra do 11. novembra.

Kako saznaje "Glas", on je prevaru počinio tako što je polagao novac na bankomate banke a zatim je nakon što bankomat registruje da je novac uplaćen na njegov račun, koristeći se određenim opcijama uspijevao da pare iz pretinca uzme i zadrži prije nego ga mašina povuče unutra.

Salkanović je, kako sumnjaju policija i tužilaštvo, u više navrata dolazio na uplatno/ isplatne bankomate u ulici u centru grada i izvršio 19 fiktivnih uplata.

Izvor blizak istrazi je pojasnio detalje.

"On je prilikom polaganja novca sačekao da brojač novčanica završi brojanje novca, te aktiviranje opcije, da li još trebate vremena. Tom prilikom ne bi izabrao nijednu ponuđenu opciju nakon čega bi se pretinac sa položenim novcem automatski otvarao, dok se istovremeno na displeju bankomata pojavljivala opcija da li želite da deponujete novac. Osumnjičeni bi tada uzimao novac, a zatim birao i potvrđivao opciju da želi da ga deponuje. Nakon te potvrde na displeju bankomata se pojavljuje opcija da su sredstva uspješno deponovana, te da će brzo biti raspoloživa na stanju. Međutim osumnjičeni je novac koji je trebao deponovati zadržavao za sebe, a da svog računa na koji ga je na pomenuti način uspio da fiktivno deponuj u više navrata podizao", tvrdi se u naredbi o sprovođenju istrage.

илу-јелка-лампице-украси-08122025

Savjeti

Trikovi s novogodišnjim lampicama: Kako da imate najljepše ukrašen dom za praznike

Tako je, kako se dalje navodi osumnjičeni doveo i održavao u zabludi Novu banku Banjaluka da proknjiži i na račun preduzetničke radnje "Ikigia hastl" vlasništvo Salkanović Stefana iz Banjaluke 19 fiktivnih uplata u ukupnom iznosu novca od 71.170 koji je zadržao za sebe.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

banka

bankomat

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како препознати анемију код жена?

Zdravlje

Kako prepoznati anemiju kod žena?

49 min

0
Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

Ljubav i seks

Psiholog tvrdi da dvije stvari treba prećutati u braku

54 min

0
Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Svijet

Parlament Bugarske jednoglasno prihvatio ostavku vlade

56 min

0
Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све

Košarka

Jokića pitali zašto tako dominira, njegov odgovor nasmijao sve

56 min

0

Više iz rubrike

Одузета бомба у Челинцу

Hronika

Oduzeta bomba u Čelincu

1 h

0
Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Hronika

Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

1 h

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

1 h

0
Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner