Evo kako je banjalučka banka prevarena za 71.000 maraka

Stefano Salkanović (19) iz Banjaluke, osumnjičen da je prevarom u više navrata oštetio banku u Banjaluci za više od 70.000 KM, pušten je iz pritvora i određene su mu mjere zabrane, saznaje "Glas Srpske".

Njegov advokat Marko Mikeš potvrdio je da je njegov klijent pušten uz mjere zabrane.

"Ovakva odluka suda je očekivana i ispravna", rekao je Mikeš, prenosi pomenuti portal.

On nije mogao da komentariše slučaj i navode optužbe u cilju zaštite istrage i interesa klijenta.

Salkanoviću je, kako se saznaje, tako umjesto pritvora zabranjeno da se sastaje sa svjedocima, da putuje i napušta boravište.

On je uhapšen 18. novembra ove godine zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela prevara.

"U periodu od 29. oktobra do 11. novembra 2025. godine osumnjičeni je u ulici u centru Banjaluke u više navrata preduzimao radnje na uplatno-isplatnim bankomatima i tom prilikom je oštetio banku za novčani iznos veći od 70.000 maraka", saopšteno je ranije iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon ispitivanja na prijedlog tužilaštva Salkanoviću je Osnovni sud Banjaluka odredio pritvor.

Salkanovića terete da je je prevaru počinio od 29. oktobra do 11. novembra.

Kako saznaje "Glas", on je prevaru počinio tako što je polagao novac na bankomate banke a zatim je nakon što bankomat registruje da je novac uplaćen na njegov račun, koristeći se određenim opcijama uspijevao da pare iz pretinca uzme i zadrži prije nego ga mašina povuče unutra.

Salkanović je, kako sumnjaju policija i tužilaštvo, u više navrata dolazio na uplatno/ isplatne bankomate u ulici u centru grada i izvršio 19 fiktivnih uplata.

Izvor blizak istrazi je pojasnio detalje.

"On je prilikom polaganja novca sačekao da brojač novčanica završi brojanje novca, te aktiviranje opcije, da li još trebate vremena. Tom prilikom ne bi izabrao nijednu ponuđenu opciju nakon čega bi se pretinac sa položenim novcem automatski otvarao, dok se istovremeno na displeju bankomata pojavljivala opcija da li želite da deponujete novac. Osumnjičeni bi tada uzimao novac, a zatim birao i potvrđivao opciju da želi da ga deponuje. Nakon te potvrde na displeju bankomata se pojavljuje opcija da su sredstva uspješno deponovana, te da će brzo biti raspoloživa na stanju. Međutim osumnjičeni je novac koji je trebao deponovati zadržavao za sebe, a da svog računa na koji ga je na pomenuti način uspio da fiktivno deponuj u više navrata podizao", tvrdi se u naredbi o sprovođenju istrage.

Tako je, kako se dalje navodi osumnjičeni doveo i održavao u zabludi Novu banku Banjaluka da proknjiži i na račun preduzetničke radnje "Ikigia hastl" vlasništvo Salkanović Stefana iz Banjaluke 19 fiktivnih uplata u ukupnom iznosu novca od 71.170 koji je zadržao za sebe.