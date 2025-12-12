Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

Izvor:
Banjalučka policija juče je uhapsila A.D. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Proganjanje".
A.D. se sumnjiči se da je već duže vrijeme pratio i uhodio ženu iz Banjaluke, te da je njoj i njenoj porodici u nekoliko navrata putem poziva i poruka uputio prijetnje po život, što je kod istih izazvalo osjećaj straha za vlastitu sigurnost.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lice A.D. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
