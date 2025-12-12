Logo
Large banner

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

Izvor:

ATV

12.12.2025

10:57

Komentari:

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу
Foto: ATV

Banjalučka policija juče je uhapsila A.D. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Proganjanje".

A.D. se sumnjiči se da je već duže vrijeme pratio i uhodio ženu iz Banjaluke, te da je njoj i njenoj porodici u nekoliko navrata putem poziva i poruka uputio prijetnje po život, što je kod istih izazvalo osjećaj straha za vlastitu sigurnost.

До Квон-12122025

Svijet

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lice A.D. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

PU Banjaluka

proganjanje

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Hronika

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestale žene iz Doboja

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Pronađena dva kilograma droge, jedna osoba uhapšena

2 h

0
Стравична несрећа код Руме: Ауто потпуно смрскано, има повријеђених

Hronika

Stravična nesreća kod Rume: Auto potpuno smrskano, ima povrijeđenih

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner