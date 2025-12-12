Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

Banjalučka policija juče je uhapsila A.D. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Proganjanje".

A.D. se sumnjiči se da je već duže vrijeme pratio i uhodio ženu iz Banjaluke, te da je njoj i njenoj porodici u nekoliko navrata putem poziva i poruka uputio prijetnje po život, što je kod istih izazvalo osjećaj straha za vlastitu sigurnost.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lice A.D. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.