Logo
Large banner

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestale žene iz Doboja

Autor:

Stevan Lulić

12.12.2025

10:09

Komentari:

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја
Foto: ATV

Potraga za N.M. iz Doboja, čiji nestanak je prijavljen juče, završena je tragično, saznaje ATV.

Pronalazak tijela prijavljen je policiji juče oko 15:40 sati. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, tijelo je pronađeno u mjestu Boljanić.

ATV saznaje da na tijelu žene nisu pronađeni tragovi nasilja.

"Policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja Doboj izvršili su uviđaj lica mjesta, prilikom čega se isti izjasnio da se radi o prirodnoj smrti", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

policija hrvatska

Region

Držali čovjeka kao roba dvije godine

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Podijeli:

Tagovi:

tijelo

potraga

Nestanak

Doboj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Pronađena dva kilograma droge, jedna osoba uhapšena

2 h

0
Стравична несрећа код Руме: Ауто потпуно смрскано, има повријеђених

Hronika

Stravična nesreća kod Rume: Auto potpuno smrskano, ima povrijeđenih

4 h

0
Пронађено тијело без удова у близини пруге

Hronika

Pronađeno tijelo bez udova u blizini pruge

14 h

0
Пронађено тијело у Брчком

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca, naređena obdukcija

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner