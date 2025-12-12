Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestale žene iz Doboja

Potraga za N.M. iz Doboja, čiji nestanak je prijavljen juče, završena je tragično, saznaje ATV.

Pronalazak tijela prijavljen je policiji juče oko 15:40 sati. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, tijelo je pronađeno u mjestu Boljanić.

ATV saznaje da na tijelu žene nisu pronađeni tragovi nasilja.

"Policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja Doboj izvršili su uviđaj lica mjesta, prilikom čega se isti izjasnio da se radi o prirodnoj smrti", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.